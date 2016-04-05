Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 07 січ, 2023 18:55
otg написав:
Вы далеки до всего этого.
настолько далек, что сам себе такой котел и такие батареи поставил.
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vitaliian
в Суб 07 січ, 2023 19:59, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Додано: Суб 07 січ, 2023 19:00
vitaliian написав: otg написав:
Вы далеки до всего этого.
настолько далек, что сам себе такой котел и такие батареи поставил. Двухконтурный иммергаз буду использовать после войны.
Нравитцо наблюдать жабо-гадюкинг
PS. Кстати, мог бы помочь свои опытом этим двоим, но зачем ?
Они же умные, шо капец
pesikot
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Додано: Суб 07 січ, 2023 19:46
https://twitter.com/PivdenInform/status ... 7300283393
Південь Інформ 🇺🇦
@PivdenInform Воїни ЗСУ вдячні дружньому китайському народу, а також лідеру Китаю Сі Цзіньпіну за неоціненну допомогу Україні під час війни з російськими окупантами! Слава Україні! 🇺🇦🤝🇨🇳 Дякуємо Китаю!
само видео:
https://twitter.com/i/status/1611668297300283393
Kudrjavuy
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Додано: Суб 07 січ, 2023 20:11
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GALeon
в Суб 07 січ, 2023 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 20:14
GALeon
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Додано: Суб 07 січ, 2023 20:15
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что местные партизаны подорвали железнодорожные пути, которые оккупанты использовали для переброски техники и боеприпасов на фронт.
https://t.me/yigal_levin/38473
vitaliian
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Додано: Суб 07 січ, 2023 20:17
Kudrjavuy написав:
https://twitter.com/PivdenInform/status/1611668297300283393
Південь Інформ 🇺🇦
@PivdenInform Воїни ЗСУ вдячні дружньому китайському народу, а також лідеру Китаю Сі Цзіньпіну за неоціненну допомогу Україні під час війни з російськими окупантами! Слава Україні! 🇺🇦🤝🇨🇳 Дякуємо Китаю!
само видео:
https://twitter.com/i/status/1611668297300283393
Китай нічо не давав офіційно. Чи це гумор?
BIGor
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Додано: Суб 07 січ, 2023 20:27
BIGor написав: Kudrjavuy написав:
https://twitter.com/PivdenInform/status/1611668297300283393
Південь Інформ 🇺🇦
@PivdenInform Воїни ЗСУ вдячні дружньому китайському народу, а також лідеру Китаю Сі Цзіньпіну за неоціненну допомогу Україні під час війни з російськими окупантами! Слава Україні! 🇺🇦🤝🇨🇳 Дякуємо Китаю!
само видео:
https://twitter.com/i/status/1611668297300283393
Китай нічо не давав офіційно. Чи це гумор?
Первоисточник, с видео, Вы видели?
Kudrjavuy
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Додано: Суб 07 січ, 2023 20:34
Amethyst написав: serg1974 написав:
Поясните пожалуйста о чем стоит подумать живущим в частном доме. Не вполне понятно из текста отсутствие какого энергоносителя есть смысл зарезервировать.
Домик на 100квм. СЭС 1.5..2КВт (5...6 панелек) с инвер-ом, аккум на 65..70АЧх2, термобочка на 200л, каминофен, 5..6кбм дубовых дровишек.
А если домик на 420 квм? Чисто из интереса интересуюсь советом)
Izya Cy
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Додано: Суб 07 січ, 2023 20:40
Перед Новым Годом 31го сбили нашего МИГ-29.
Пишут пилот жив.
Об этом сообщает ТГ-канал Військовий Літописець
Востаннє редагувалось
Kudrjavuy
в Суб 07 січ, 2023 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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