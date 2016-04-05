А що обов’язково давати і рекламувати цей факт ?
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Додано: Суб 07 січ, 2023 20:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 07 січ, 2023 20:56
Перше враження було -- це Арестович поголився та вуса начепив))
Потім дослухав до закінчення і зробив висновок: або ситуація-перспективи дуже гарні, або капець, як пагано буде.
Схиляюся до першого варіанту.
Сподіваюсь, що ракети, беспілотники, танки, літаки, РСЗО незабаром будуть.
Деяка нелогічність у Жданова полягає в одночасних впевненості знесилення-падіння рашки з готовністю на усе і високоймовірному розгляді варіанту переходу на *довічне* огневе протистояння по кордону.
Додано: Суб 07 січ, 2023 21:00
Дружній вогонь і мінус один украінський міг
Буває
Додано: Суб 07 січ, 2023 21:17
вот вам другое видео. Которым хотят заманить на фронт свежих мобиков
Додано: Суб 07 січ, 2023 21:27
вражеский канал писал,что 29-го и не один
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