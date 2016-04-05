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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3218321932203221
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 20:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Китай нічо не давав офіційно

А що обов’язково давати і рекламувати цей факт ?
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 20:56

  GALeon написав:https://m.youtube.com/watch?v=PSu4CGud86E&feature=youtu.be

Перше враження було -- це Арестович поголився та вуса начепив))

Потім дослухав до закінчення і зробив висновок: або ситуація-перспективи дуже гарні, або капець, як пагано буде.

Схиляюся до першого варіанту.
Сподіваюсь, що ракети, беспілотники, танки, літаки, РСЗО незабаром будуть.

Деяка нелогічність у Жданова полягає в одночасних впевненості знесилення-падіння рашки з готовністю на усе і високоймовірному розгляді варіанту переходу на *довічне* огневе протистояння по кордону.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 21:00

Дружній вогонь і мінус один украінський міг :| :cry:
Буває

https://twitter.com/UAWeapons/status/16 ... 6676285441
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 21:17

  Kudrjavuy написав:видео, Вы видели
вот вам другое видео. Которым хотят заманить на фронт свежих мобиков
https://t.me/yigal_levin/38473
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 21:27

  Kudrjavuy написав:Перед Новым Годом 31го сбили нашего МИГ-29.
Пишут пилот жив.
Зображення
Об этом сообщает ТГ-канал Військовий Літописець

вражеский канал писал,что 29-го и не один https://t.me/fighter_bomber/10179
Мизантрóп
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