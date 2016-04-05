Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 07 січ, 2023 20:52
BIGor написав:
Китай нічо не давав офіційно
А що обов’язково давати і рекламувати цей факт ?
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Додано: Суб 07 січ, 2023 20:56
GALeon написав:
https://m.youtube.com/watch?v=PSu4CGud86E&feature=youtu.be
Перше враження було -- це Арестович поголився та вуса начепив))
Потім дослухав до закінчення і зробив висновок: або ситуація-перспективи дуже гарні, або капець, як пагано буде.
Схиляюся до першого варіанту.
Сподіваюсь, що ракети, беспілотники, танки, літаки, РСЗО незабаром будуть.
Деяка нелогічність у Жданова полягає в одночасних впевненості знесилення-падіння рашки з готовністю на усе і високоймовірному розгляді варіанту переходу на *довічне* огневе протистояння по кордону.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 21:00
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Додано: Суб 07 січ, 2023 21:17
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vitaliian
в Суб 07 січ, 2023 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 21:27
Kudrjavuy написав:
Перед Новым Годом 31го сбили нашего МИГ-29.
Пишут пилот жив.
Об этом сообщает ТГ-канал Військовий Літописець
вражеский канал писал,что 29-го и не один
https://t.me/fighter_bomber/10179
Мизантрóп
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Додано: Суб 07 січ, 2023 21:39
З якого дива маємо вірити ворожим каналам? Шось ніяких пруфів там не бачу. Схоже на те, як вони пишуть про знищення Хаймарсів. Пачками за один раз.
Як варіант:
Кацапський літак, що прямував до ростова загорівся у повітрі та пішов петлями донизу..
https://t.me/politman_ua/28950
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fler
в Суб 07 січ, 2023 21:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 21:58
https://t.me/adirect/14589
Ещё одно интересное видео
https://t.me/c/1649109317/16891
Не зря столько лет на рф снимали военное кино и рекламировали "великую победу".
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vitaliian
в Суб 07 січ, 2023 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 22:04
Izya Cy написав: fler написав:
З якого дива маємо вірити ворожим каналам? Шось ніяких пруфів там не бачу. Схоже на те, як вони пишуть про знищення Хаймарсів. Пачками за один раз.
Наши пишут о главной новости- Зеленский ввел санкции против Петросяна!) Так победим!)
І це майже через рік війни
GALeon
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Додано: Суб 07 січ, 2023 22:04
Izya Cy написав: fler написав:
З якого дива маємо вірити ворожим каналам? Шось ніяких пруфів там не бачу. Схоже на те, як вони пишуть про знищення Хаймарсів. Пачками за один раз.
Наши пишут о главной новости- Зеленский ввел санкции против Петросяна!) Так победим!)
А ваші це хто?
Investor_K
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Додано: Суб 07 січ, 2023 22:12
otg написав:
Без света можно конечно выжить, но если котел остановится будет холодно при морозах.
С чего ему останавливаться? Газовая плита не останавливается, котел аналогично
juristkostya
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