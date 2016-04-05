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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 32193220322132223223>
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 20:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Китай нічо не давав офіційно

А що обов’язково давати і рекламувати цей факт ?
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 20:56

  GALeon написав:https://m.youtube.com/watch?v=PSu4CGud86E&feature=youtu.be

Перше враження було -- це Арестович поголився та вуса начепив))

Потім дослухав до закінчення і зробив висновок: або ситуація-перспективи дуже гарні, або капець, як пагано буде.

Схиляюся до першого варіанту.
Сподіваюсь, що ракети, беспілотники, танки, літаки, РСЗО незабаром будуть.

Деяка нелогічність у Жданова полягає в одночасних впевненості знесилення-падіння рашки з готовністю на усе і високоймовірному розгляді варіанту переходу на *довічне* огневе протистояння по кордону.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 21:00

Дружній вогонь і мінус один украінський міг :| :cry:
Буває

https://twitter.com/UAWeapons/status/16 ... 6676285441
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 21:17

:| :arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 07 січ, 2023 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 21:27

  Kudrjavuy написав:Перед Новым Годом 31го сбили нашего МИГ-29.
Пишут пилот жив.
Зображення
Об этом сообщает ТГ-канал Військовий Літописець

вражеский канал писал,что 29-го и не один https://t.me/fighter_bomber/10179
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 21:39

  Мизантрóп написав:вражеский канал писал,что 29-го и не один https://t.me/fighter_bomber/10179

З якого дива маємо вірити ворожим каналам? Шось ніяких пруфів там не бачу. Схоже на те, як вони пишуть про знищення Хаймарсів. Пачками за один раз.
Як варіант:
Кацапський літак, що прямував до ростова загорівся у повітрі та пішов петлями донизу..
https://t.me/politman_ua/28950
Востаннє редагувалось fler в Суб 07 січ, 2023 21:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 21:58

Русские пропагандоны отправили на войну 9л Кирилла

https://t.me/adirect/14589
Ещё одно интересное видео
https://t.me/c/1649109317/16891
Не зря столько лет на рф снимали военное кино и рекламировали "великую победу".
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 07 січ, 2023 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Izya Cy написав:
  fler написав:
  Мизантрóп написав:вражеский канал писал,что 29-го и не один https://t.me/fighter_bomber/10179

З якого дива маємо вірити ворожим каналам? Шось ніяких пруфів там не бачу. Схоже на те, як вони пишуть про знищення Хаймарсів. Пачками за один раз.


Наши пишут о главной новости- Зеленский ввел санкции против Петросяна!) Так победим!)
І це майже через рік війни
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 22:04

  Izya Cy написав:
  fler написав:
  Мизантрóп написав:вражеский канал писал,что 29-го и не один https://t.me/fighter_bomber/10179

З якого дива маємо вірити ворожим каналам? Шось ніяких пруфів там не бачу. Схоже на те, як вони пишуть про знищення Хаймарсів. Пачками за один раз.


Наши пишут о главной новости- Зеленский ввел санкции против Петросяна!) Так победим!)

А ваші це хто?
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 22:12

  otg написав: Без света можно конечно выжить, но если котел остановится будет холодно при морозах.

С чего ему останавливаться? Газовая плита не останавливается, котел аналогично
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