Додано: Суб 07 січ, 2023 22:35

підтвердження статусу учасника бойових дій29 листопада 2022, 17:40 | ID: 68728Міністерством юстиції України здійснено державну реєстрацію Наказу Міністерства оборони України від 10 листопада 2022 року № 369 «Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та вирішення спірних питань щодо зарахування окремих періодів служби до вислуги років та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни – учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості».Згідно з наказом, у Міноборони, ЗСУ, ГУР МО та ДССТ формуються та починають роботу Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій військовослужбовців Збройних Сил України, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, за умови виконання ними особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань, проведення розвідувальних заходів, зокрема які отримали поранення, контузії, каліцтва.Надання статусу учасника бойових дій відбуватиметься відповідно до алгоритму.Оформлення статусу учасника бойових дій: зміни та порядок02.12.2022ЛоготипЗ 1 грудня 2022 р. розпочався процес оформлення документів для підтвердження статусу учасника бойових дій. Про зміни в порядку подання й розгляду документів розповіли фахівці "Безоплатної правової допомоги".21 жовтня 2022 р. Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення» від 20.08.2014 р. № 413.Змінами розширено коло осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій. Тепер до таких осіб належать усі, хто боронить Україну у війні, в тому числі добровольці Сил територіальної оборони.Для розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій наказом Міністерства оборони України від 10.11.2022 р. № 369 затверджено положення про утворення спеціальних комісій.Як отримати статус УБД:за зверненням командира частини, який подає документи на підлеглих військовослужбовців;за особистим зверненням військовослужбовця;за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.Особи, які звертаються за отримання статусу УБД, насамперед мають надати Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій довідку про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.В обов’язковому порядку також слід подати не менше як один з перелічених документів (копії):витяги бойових донесень;витяги з журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);витяги з вахтових журналів;копії матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.Додатково можуть надаватися й інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання бойових (службових) завдань.І, таки бажано зателефонувати, а не кудись звертатись письмово....