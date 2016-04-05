если газовая плита не останавливается, это вечный огонь.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 22:16
Додано: Суб 07 січ, 2023 22:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 07 січ, 2023 22:20
Додано: Суб 07 січ, 2023 22:27
Додано: Суб 07 січ, 2023 22:34
Додано: Суб 07 січ, 2023 22:35
Додано: Суб 07 січ, 2023 22:35
Досить! Накипіло!!!
підтвердження статусу учасника бойових дій
29 листопада 2022, 17:40 | ID: 68728
Міністерством юстиції України здійснено державну реєстрацію Наказу Міністерства оборони України від 10 листопада 2022 року № 369 «Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та вирішення спірних питань щодо зарахування окремих періодів служби до вислуги років та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни – учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості».
Згідно з наказом, у Міноборони, ЗСУ, ГУР МО та ДССТ формуються та починають роботу Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій військовослужбовців Збройних Сил України, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, за умови виконання ними особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань, проведення розвідувальних заходів, зокрема які отримали поранення, контузії, каліцтва.
Надання статусу учасника бойових дій відбуватиметься відповідно до алгоритму.
Оформлення статусу учасника бойових дій: зміни та порядок
02.12.2022
ЛоготипЗ 1 грудня 2022 р. розпочався процес оформлення документів для підтвердження статусу учасника бойових дій. Про зміни в порядку подання й розгляду документів розповіли фахівці "Безоплатної правової допомоги".
21 жовтня 2022 р. Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення» від 20.08.2014 р. № 413.
Змінами розширено коло осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій. Тепер до таких осіб належать усі, хто боронить Україну у війні, в тому числі добровольці Сил територіальної оборони.
Для розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій наказом Міністерства оборони України від 10.11.2022 р. № 369 затверджено положення про утворення спеціальних комісій.
Як отримати статус УБД:
за зверненням командира частини, який подає документи на підлеглих військовослужбовців;
за особистим зверненням військовослужбовця;
за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
Особи, які звертаються за отримання статусу УБД, насамперед мають надати Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій довідку про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.
В обов’язковому порядку також слід подати не менше як один з перелічених документів (копії):
витяги бойових донесень;
витяги з журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);
витяги з вахтових журналів;
копії матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.
Додатково можуть надаватися й інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання бойових (службових) завдань.
До чого я це все☝️
Вже більше ВІСІМ МІСЯЦІВ, як я і мої побратими в зоні бойових дій, а УБД ще і досі немає!
Подекуди(з інших бригад розказують), то і за 2 міс перебування - отримали УБД!
А в нас, хоч командири і звертаються з цим, і не раз звертались.... - так десь на вищому командуванні хтось тисне на гальма!
Як це змінити?
Куди зателефонувати, щоб зрушити тих тилових шершнів?
Є важелі впливу на них?
І, таки бажано зателефонувати, а не кудись звертатись письмово....
Додано: Суб 07 січ, 2023 22:38
"Сенатор Кінг наголосив, що головним питанням, з яким він прибув до Києва, була перевірка підзвітності коштів та обладнання, які США надають Україні. “Я повернувся надзвичайно вражений від рівня обліку. Величезний аудит за допомогою програмного забезпечення, фізичний аудит, просто відстеження. Моїм завданням було переконатися, що ресурси, які надаються американським народом, використовуються за призначенням. І я переконаний, що це так". (с) Голос Америки
Греция готова подождать с поставкой немецких БМП, если Берлин планирует сначала отправить их Киеву — BILD
В рамках "кольцевого обмена" техникой Германия пообещала поставить Греции 40 современных БМП Marder, чтобы та, в свою очередь, передала Украине боевые машины пехоты более старого образца.
Такое же количество бронетранспортеров Marder Берлин обязался поставить до конца марта и Украине.
В настоящее время Греция, по словам главы Минобороны республики, может отказаться от немецких БМП в пользу ВСУ, поскольку с начала войны Афины заняли "чёткую позицию по поводу помощи украинскому народу".
В Запорожье куча странных взрывов + вроде как стрелкотня или зушки, короче хрен поймёт или шахеды или кассеты...
Востаннє редагувалось edvardd в Суб 07 січ, 2023 22:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 07 січ, 2023 22:41
Додано: Суб 07 січ, 2023 22:46
Горить- палає... і ще спалахуй...©))
Вони нагнали чмобіків, а ми - закордонної різнокалібрної техніки!
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