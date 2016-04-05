Я правильно розумію, що пані налаштовує свого онука бити дітей переселенців, які ще не опанували української мови?
Я правильно розумію, що місцеві правоохоронні органи, та журналісти, жодним чином на це не відреагували?
Я мушу погодитися з тим, що потужнішого проросійського вкиду, та кращої мотивації для вати з окупованих територій хапатися за зброю, за останні кілька років не було.
Я пропоную пані Фаріон, з'їздити десь під Бахмут...
Ні.
Я пропоную пані Фаріон, відвезти її десь під Бахмут. Я відвезу її туди абсолютно безкоштовно.
Ми поспілкуємося з місцевими, і вона дещо для себе з'ясує.
Вона зрозуміє, чому іноді на звільнених територіях, нашим захисникам відмовляються продати ліки в аптеці, вона зрозуміє, чому у рашистів, на наших територіях знаходяться корегувальники вогню, вона зрозуміє як працює рашистська пропаганда, і як ця пропаганда використовує подібні вкиди. https://t.me/volodymyrzolkin/6423
Нам кажуть, щоб остерігались/прискіпливо ставились/не розмовляли з місцевими... А в реальності - нормально ставляться місцеві! І в магазинах - також. Але... може просто тому, що тих місцевих - дуже мало... Решта/більшість просто повиїзджали...
Успіх В МОУ цілу посаду саме по цьому питанню займає цілий полковник. Коли цьому цілому п-ку якось зателефонували (чому після чотирьох разів в АТО-ООС хлопець досі не отримав УБД, бо місцеві тормозять), то отримали чудову відповідь - "А що я можу зробити?". Пояснили йому - так посади на своє місце сержанта, який буде так само лише відповідати по тлф, що нічого не може зробити. Але ж ти посаду цю зробив полковника для того, щоб мав змогу вирішувати питання.
Тобто, якщо нічого не змінилось, то можете не телефонувати)), краще спробуйте написати. Правда, листа спрямують мабуть до нього ж.
А так питання потім через півроку вирішилося само по собі.
Я так розумію, що Ваша родина й досі не має пільг та ін.... Тоді треба ворушити бюрократів.
Тарас Березовец сообщил, какова вероятность применения ядерного оружия президентом РФ против Украины и при каких условиях это может произойти: "Единственный способ их выживания, в том числе физического, - это убрать Путина. Передать его живым для них не вариант, потому что живой Путин опасен: его проще гораздо убрать. Перед лицом этого физического уничтожения Путин будет стоять перед выбором: применить ядерное оружие или нет. Скорее всего, он отдаст команду".
Капитан ВСУ уверенно заявил, будет ли выполнен приказ Путина по применению ядерного оружия: "Когда там начинаются прогнозы, что будет саботаж, что приказ не выполнят. Послушайте, они выполняли и другие преступные приказы. Всегда найдется 10% исполнителей, даже если саботаж будет 90%, которые этот приказ выполнят. Почему? Потому что есть физическая опасность".
detroytred написав:Я так розумію, що Ваша родина й досі не має пільг та ін.... Тоді треба ворушити бюрократів.
Правильно розумієте...
Hotab написав:Нажаль там все повільно
Добре, що не кажете, як інші "Ну ви ж туди не за гроші/не за пільги пішли?" Так НЕ за гроші/пільги... але якщо положено/прийнято закон - то нах розтягувати той баян на рік???! Дивимось французький фільм Фан Фан - Тюльпан) Нічого не змінилося з тих пір…