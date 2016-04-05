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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3220322132223223
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 22:59

  Успіх написав:Ще є питання

Я правильно розумію, що пані налаштовує свого онука бити дітей переселенців, які ще не опанували української мови?

Я правильно розумію, що місцеві правоохоронні органи, та журналісти, жодним чином на це не відреагували?

Я мушу погодитися з тим, що потужнішого проросійського вкиду, та кращої мотивації для вати з окупованих територій хапатися за зброю, за останні кілька років не було.

Я пропоную пані Фаріон, з'їздити десь під Бахмут...

Ні.

Я пропоную пані Фаріон, відвезти її десь під Бахмут.
Я відвезу її туди абсолютно безкоштовно.

Ми поспілкуємося з місцевими, і вона дещо для себе з'ясує.

Вона зрозуміє, чому іноді на звільнених територіях, нашим захисникам відмовляються продати ліки в аптеці, вона зрозуміє, чому у рашистів, на наших територіях знаходяться корегувальники вогню, вона зрозуміє як працює рашистська пропаганда, і як ця пропаганда використовує подібні вкиди.
https://t.me/volodymyrzolkin/6423

Какое к вам отношение местных?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Какое к вам отношение местных?

Нам кажуть, щоб остерігались/прискіпливо ставились/не розмовляли з місцевими...
А в реальності - нормально ставляться місцеві! І в магазинах - також.
Але... може просто тому, що тих місцевих - дуже мало... Решта/більшість просто повиїзджали...
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 23:39

Успіх
В МОУ цілу посаду саме по цьому питанню займає цілий полковник.
Коли цьому цілому п-ку якось зателефонували (чому після чотирьох разів в АТО-ООС хлопець досі не отримав УБД, бо місцеві тормозять), то отримали чудову відповідь - "А що я можу зробити?".
Пояснили йому - так посади на своє місце сержанта, який буде так само лише відповідати по тлф, що нічого не може зробити. Але ж ти посаду цю зробив полковника для того, щоб мав змогу вирішувати питання.

Тобто, якщо нічого не змінилось, то можете не телефонувати)), краще спробуйте написати.
Правда, листа спрямують мабуть до нього ж.

А так питання потім через півроку вирішилося само по собі.

Я так розумію, що Ваша родина й досі не має пільг та ін....
Тоді треба ворушити бюрократів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 23:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Вже більше ВІСІМ МІСЯЦІВ, як я і мої побратими в зоні бойових дій, а УБД ще і досі немає!

В 14-му брав участь з червня, а отримав статут в 2015-му.
Нажаль там все повільно.
А зараз розмах ще більший.
І завжди є ті, хто всунеться поза чергою.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 23:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:В Запорожье куча странных взрывов + вроде как стрелкотня или зушки, короче хрен поймёт или шахеды или кассеты..

А секунд скільки пройшло? :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 23:55

Тарас Березовец сообщил, какова вероятность применения ядерного оружия президентом РФ против Украины и при каких условиях это может произойти: "Единственный способ их выживания, в том числе физического, - это убрать Путина. Передать его живым для них не вариант, потому что живой Путин опасен: его проще гораздо убрать. Перед лицом этого физического уничтожения Путин будет стоять перед выбором: применить ядерное оружие или нет. Скорее всего, он отдаст команду".

Капитан ВСУ уверенно заявил, будет ли выполнен приказ Путина по применению ядерного оружия: "Когда там начинаются прогнозы, что будет саботаж, что приказ не выполнят. Послушайте, они выполняли и другие преступные приказы. Всегда найдется 10% исполнителей, даже если саботаж будет 90%, которые этот приказ выполнят. Почему? Потому что есть физическая опасность".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/opinion/265623_1673108238
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 00:01

Роки ідуть, а тих що - не зламати?

  detroytred написав:Я так розумію, що Ваша родина й досі не має пільг та ін....
Тоді треба ворушити бюрократів.

Правильно розумієте...
  Hotab написав:Нажаль там все повільно

Добре, що не кажете, як інші "Ну ви ж туди не за гроші/не за пільги пішли?"
Так НЕ за гроші/пільги... але якщо положено/прийнято закон - то нах розтягувати той баян на рік???!
  Hotab написав:А секунд скільки пройшло?

Сьогодні в тилу/вдень - було чути літачки... а пару днів тому, то трошки не долітаючи однієї з наших вогневих позицій - розвернулись, скидуючи "обманку"... - красотаааа(якщо б не війна!)
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 00:12

  Успіх написав:
  detroytred написав:Я так розумію, що Ваша родина й досі не має пільг та ін....
Тоді треба ворушити бюрократів.

Правильно розумієте...
  Hotab написав:Нажаль там все повільно

Добре, що не кажете, як інші "Ну ви ж туди не за гроші/не за пільги пішли?"
Так НЕ за гроші/пільги... але якщо положено/прийнято закон - то нах розтягувати той баян на рік???!
Дивимось французький фільм Фан Фан - Тюльпан) Нічого не змінилося з тих пір…
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