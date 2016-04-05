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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3220322132223223
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 22:59

  Успіх написав:Ще є питання

Я правильно розумію, що пані налаштовує свого онука бити дітей переселенців, які ще не опанували української мови?

Я правильно розумію, що місцеві правоохоронні органи, та журналісти, жодним чином на це не відреагували?

Я мушу погодитися з тим, що потужнішого проросійського вкиду, та кращої мотивації для вати з окупованих територій хапатися за зброю, за останні кілька років не було.

Я пропоную пані Фаріон, з'їздити десь під Бахмут...

Ні.

Я пропоную пані Фаріон, відвезти її десь під Бахмут.
Я відвезу її туди абсолютно безкоштовно.

Ми поспілкуємося з місцевими, і вона дещо для себе з'ясує.

Вона зрозуміє, чому іноді на звільнених територіях, нашим захисникам відмовляються продати ліки в аптеці, вона зрозуміє, чому у рашистів, на наших територіях знаходяться корегувальники вогню, вона зрозуміє як працює рашистська пропаганда, і як ця пропаганда використовує подібні вкиди.
https://t.me/volodymyrzolkin/6423

Какое к вам отношение местных?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Какое к вам отношение местных?

Нам кажуть, щоб остерігались/прискіпливо ставились/не розмовляли з місцевими...
А в реальності - нормально ставляться місцеві! І в магазинах - також.
Але... може просто тому, що тих місцевих - дуже мало... Решта/більшість просто повиїзджали...
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 23:39

Успіх
В МОУ цілу посаду саме по цьому питанню займає цілий полковник.
Коли цьому цілому п-ку якось зателефонували (чому після чотирьох разів в АТО-ООС хлопець досі не отримав УБД, бо місцеві тормозять), то отримали чудову відповідь - "А що я можу зробити?".
Пояснили йому - так посади на своє місце сержанта, який буде так само лише відповідати по тлф, що нічого не може зробити. Але ж ти посаду цю зробив полковника для того, щоб мав змогу вирішувати питання.

Тобто, якщо нічого не змінилось, то можете не телефонувати)), краще спробуйте написати.
Правда, листа спрямують мабуть до нього ж.

А так питання потім через півроку вирішилося само по собі.

Я так розумію, що Ваша родина й досі не має пільг та ін....
Тоді треба ворушити бюрократів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 23:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Вже більше ВІСІМ МІСЯЦІВ, як я і мої побратими в зоні бойових дій, а УБД ще і досі немає!

В 14-му брав участь з червня, а отримав статут в 2015-му.
Нажаль там все повільно.
А зараз розмах ще більший.
І завжди є ті, хто всунеться поза чергою.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 23:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:В Запорожье куча странных взрывов + вроде как стрелкотня или зушки, короче хрен поймёт или шахеды или кассеты..

А секунд скільки пройшло? :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 23:55

Тарас Березовец сообщил, какова вероятность применения ядерного оружия президентом РФ против Украины и при каких условиях это может произойти: "Единственный способ их выживания, в том числе физического, - это убрать Путина. Передать его живым для них не вариант, потому что живой Путин опасен: его проще гораздо убрать. Перед лицом этого физического уничтожения Путин будет стоять перед выбором: применить ядерное оружие или нет. Скорее всего, он отдаст команду".

Капитан ВСУ уверенно заявил, будет ли выполнен приказ Путина по применению ядерного оружия: "Когда там начинаются прогнозы, что будет саботаж, что приказ не выполнят. Послушайте, они выполняли и другие преступные приказы. Всегда найдется 10% исполнителей, даже если саботаж будет 90%, которые этот приказ выполнят. Почему? Потому что есть физическая опасность".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/opinion/265623_1673108238
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 00:01

Роки ідуть, а тих що - не зламати?

  detroytred написав:Я так розумію, що Ваша родина й досі не має пільг та ін....
Тоді треба ворушити бюрократів.

Правильно розумієте...
  Hotab написав:Нажаль там все повільно

Добре, що не кажете, як інші "Ну ви ж туди не за гроші/не за пільги пішли?"
Так НЕ за гроші/пільги... але якщо положено/прийнято закон - то нах розтягувати той баян на рік???!
  Hotab написав:А секунд скільки пройшло?

Сьогодні в тилу/вдень - було чути літачки... а пару днів тому, то трошки не долітаючи однієї з наших вогневих позицій - розвернулись, скидуючи "обманку"... - красотаааа(якщо б не війна!)
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 00:12

  Успіх написав:
  detroytred написав:Я так розумію, що Ваша родина й досі не має пільг та ін....
Тоді треба ворушити бюрократів.

Правильно розумієте...
  Hotab написав:Нажаль там все повільно

Добре, що не кажете, як інші "Ну ви ж туди не за гроші/не за пільги пішли?"
Так НЕ за гроші/пільги... але якщо положено/прийнято закон - то нах розтягувати той баян на рік???!
Дивимось французький фільм Фан Фан - Тюльпан) Нічого не змінилося з тих пір…
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 01:55

  Успіх написав:https://www.mil.gov.ua/news/2022/11/29/z-1-grudnya-rozpochnetsya-proczes-oformlennya-dokumentiv-dlya-pidtverdzhennya-statusu-uchasnika-bojovih-dij/?fbclid=IwAR0uUF0YNeA1Q_MO-5vSIbkZJz2ZZKz05kgFtKTJsYDOb0qRze21Z2Nxbyk
підтвердження статусу учасника бойових дій
29 листопада 2022, 17:40 | ID: 68728
Міністерством юстиції України здійснено державну реєстрацію Наказу Міністерства оборони України від 10 листопада 2022 року № 369 «Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та вирішення спірних питань щодо зарахування окремих періодів служби до вислуги років та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни – учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості».

Згідно з наказом, у Міноборони, ЗСУ, ГУР МО та ДССТ формуються та починають роботу Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій військовослужбовців Збройних Сил України, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, за умови виконання ними особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань, проведення розвідувальних заходів, зокрема які отримали поранення, контузії, каліцтва.

Надання статусу учасника бойових дій відбуватиметься відповідно до алгоритму.
https://profpressa.com/news/oformlennia ... a-poriadok
Оформлення статусу учасника бойових дій: зміни та порядок
02.12.2022
ЛоготипЗ 1 грудня 2022 р. розпочався процес оформлення документів для підтвердження статусу учасника бойових дій. Про зміни в порядку подання й розгляду документів розповіли фахівці "Безоплатної правової допомоги".

21 жовтня 2022 р. Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення» від 20.08.2014 р. № 413.

Змінами розширено коло осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій. Тепер до таких осіб належать усі, хто боронить Україну у війні, в тому числі добровольці Сил територіальної оборони.

Для розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій наказом Міністерства оборони України від 10.11.2022 р. № 369 затверджено положення про утворення спеціальних комісій.

Як отримати статус УБД:

за зверненням командира частини, який подає документи на підлеглих військовослужбовців;
за особистим зверненням військовослужбовця;
за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
Особи, які звертаються за отримання статусу УБД, насамперед мають надати Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій довідку про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

В обов’язковому порядку також слід подати не менше як один з перелічених документів (копії):

витяги бойових донесень;
витяги з журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);
витяги з вахтових журналів;
копії матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.
Додатково можуть надаватися й інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання бойових (службових) завдань.


До чого я це все☝️
Вже більше ВІСІМ МІСЯЦІВ, як я і мої побратими в зоні бойових дій, а УБД ще і досі немає!
Подекуди(з інших бригад розказують), то і за 2 міс перебування - отримали УБД!
А в нас, хоч командири і звертаються з цим, і не раз звертались.... - так десь на вищому командуванні хтось тисне на гальма!

Як це змінити?
Куди зателефонувати, щоб зрушити тих тилових шершнів?
Є важелі впливу на них?

І, таки бажано зателефонувати, а не кудись звертатись письмово....

пишеш рапорт командиру, вище стоящому командиру командира, і Головнокомандуючому, відслилаєш, копії фоткаєш і шлеш жінці на мобілку та всяким правозахисникам Оскер, Остап і тп.
flyman
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