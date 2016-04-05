История про школьные флешбеки и удивительные совпадения



Была, други мои, у меня в школе училка – глупая и недалёкая стерва. Тех, кто ей не нравился, она гнобила. Один из вариантов гнобления – демонстративный игнор. Никогда не спрашивала, как бы ты руку ни тянул, не здоровалась, подчёркнуто выделяла любимчиков, просто смотрела сквозь тебя, всячески выражая презрение…



Недавно произошёл целый ряд примечательных событий – все медийные, потому что ПЕРВЫЕ:

🔸первый новорожденный в Питере в новом году – радостно объявили, что это тувинец (экс-глава Тувы, ныне зампред Госдумы, назвал тех, кто выразил недоумение этим, «шакалами»),

🔸первый боец ЧВК «Вагнер», поступивший по квоте в вуз – бурят (странно как-то поступил – посреди учебного года, но всякое бывает в нашей многонациональной стране);

🔸первый боец ЧВК «Вагнера», награждённый Президентом – армянин (как говорят, сидел за разбой до этого).

🔸первая новорожденная в Самарской области – узбечка;

🔸победители конкурса лучших полицейских в Ярославской области – довольно специфический набор имён;

🔸Новгородская область – радостная новость про успешное переселение многочисленной семьи таджикских «соотечественников.

И т.д.



Могло ли произойти любое из этих событий отдельно? Могло.



Странно ли выглядят все они вместе? Странно.



Власть словно намеренно игнорирует этническое большинство страны, настойчиво подсовывая ему коктейль из многонационалочки и дружбы народов, хотя изначально этническое большинство и так не питало ненависти к другим народам. [Русских] зачем-то пытаются обесценить.... Эти процедуры вызывают лишь противоположный эффект (по сути «аллергию»).

