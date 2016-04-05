История про школьные флешбеки и удивительные совпадения
Была, други мои, у меня в школе училка – глупая и недалёкая стерва. Тех, кто ей не нравился, она гнобила. Один из вариантов гнобления – демонстративный игнор. Никогда не спрашивала, как бы ты руку ни тянул, не здоровалась, подчёркнуто выделяла любимчиков, просто смотрела сквозь тебя, всячески выражая презрение…
Недавно произошёл целый ряд примечательных событий – все медийные, потому что ПЕРВЫЕ: 🔸первый новорожденный в Питере в новом году – радостно объявили, что это тувинец (экс-глава Тувы, ныне зампред Госдумы, назвал тех, кто выразил недоумение этим, «шакалами»), 🔸первый боец ЧВК «Вагнер», поступивший по квоте в вуз – бурят (странно как-то поступил – посреди учебного года, но всякое бывает в нашей многонациональной стране); 🔸первый боец ЧВК «Вагнера», награждённый Президентом – армянин (как говорят, сидел за разбой до этого). 🔸первая новорожденная в Самарской области – узбечка; 🔸победители конкурса лучших полицейских в Ярославской области – довольно специфический набор имён; 🔸Новгородская область – радостная новость про успешное переселение многочисленной семьи таджикских «соотечественников. И т.д.
Могло ли произойти любое из этих событий отдельно? Могло.
Странно ли выглядят все они вместе? Странно.
Власть словно намеренно игнорирует этническое большинство страны, настойчиво подсовывая ему коктейль из многонационалочки и дружбы народов, хотя изначально этническое большинство и так не питало ненависти к другим народам. [Русских] зачем-то пытаются обесценить.... Эти процедуры вызывают лишь противоположный эффект (по сути «аллергию»).
я вижу на этих примерах, что власть рф расжигает межэтнический конфликт, чтобы переключить внимание народа на него. Когда пожар под окном, не имеет значения что там по войне с Украиной, которую желательно вытеснить из медиа пространства. Такой способ выйти из одного конфликта, перейдя в другой. Так же щедро раскручивается тема амнистии уголовников через участие в ЧВК. Был он на войне не был, не известно, Пригожин выдаёт бумажку и вуаля вчерашний уголовник селится рядом с вами. А совокупности с могилизацией росияне должны быть счастливы. https://t.me/astrapress/18919
Наталья Касперская – о вероятности отключения всех смартфонов на территории России:
"Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на Android. Вы так не радуйтесь! Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим. Вот это как раз кибервойна! Все устройства на Android могут быть выключены". https://t.me/Politkrem/16308