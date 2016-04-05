История про школьные флешбеки и удивительные совпадения
Была, други мои, у меня в школе училка – глупая и недалёкая стерва. Тех, кто ей не нравился, она гнобила. Один из вариантов гнобления – демонстративный игнор. Никогда не спрашивала, как бы ты руку ни тянул, не здоровалась, подчёркнуто выделяла любимчиков, просто смотрела сквозь тебя, всячески выражая презрение…
Недавно произошёл целый ряд примечательных событий – все медийные, потому что ПЕРВЫЕ: 🔸первый новорожденный в Питере в новом году – радостно объявили, что это тувинец (экс-глава Тувы, ныне зампред Госдумы, назвал тех, кто выразил недоумение этим, «шакалами»), 🔸первый боец ЧВК «Вагнер», поступивший по квоте в вуз – бурят (странно как-то поступил – посреди учебного года, но всякое бывает в нашей многонациональной стране); 🔸первый боец ЧВК «Вагнера», награждённый Президентом – армянин (как говорят, сидел за разбой до этого). 🔸первая новорожденная в Самарской области – узбечка; 🔸победители конкурса лучших полицейских в Ярославской области – довольно специфический набор имён; 🔸Новгородская область – радостная новость про успешное переселение многочисленной семьи таджикских «соотечественников. И т.д.
Могло ли произойти любое из этих событий отдельно? Могло.
Странно ли выглядят все они вместе? Странно.
Власть словно намеренно игнорирует этническое большинство страны, настойчиво подсовывая ему коктейль из многонационалочки и дружбы народов, хотя изначально этническое большинство и так не питало ненависти к другим народам. [Русских] зачем-то пытаются обесценить.... Эти процедуры вызывают лишь противоположный эффект (по сути «аллергию»).
я вижу на этих примерах, что власть рф расжигает межэтнический конфликт, чтобы переключить внимание народа на него. Когда пожар под окном, не имеет значения что там по войне с Украиной, которую желательно вытеснить из медиа пространства. Такой способ выйти из одного конфликта, перейдя в другой. Так же щедро раскручивается тема амнистии уголовников через участие в ЧВК. Был он на войне не был, не известно, Пригожин выдаёт бумажку и вуаля вчерашний уголовник селится рядом с вами. А совокупности с могилизацией росияне должны быть счастливы. https://t.me/astrapress/18919
Наталья Касперская – о вероятности отключения всех смартфонов на территории России:
"Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на Android. Вы так не радуйтесь! Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим. Вот это как раз кибервойна! Все устройства на Android могут быть выключены". https://t.me/Politkrem/16308
Я правильно розумію, що пані налаштовує свого онука бити дітей переселенців, які ще не опанували української мови?
Я правильно розумію, що місцеві правоохоронні органи, та журналісти, жодним чином на це не відреагували?
Я мушу погодитися з тим, що потужнішого проросійського вкиду, та кращої мотивації для вати з окупованих територій хапатися за зброю, за останні кілька років не було.
Я пропоную пані Фаріон, з'їздити десь під Бахмут...
Ні.
Я пропоную пані Фаріон, відвезти її десь під Бахмут. Я відвезу її туди абсолютно безкоштовно.
Ми поспілкуємося з місцевими, і вона дещо для себе з'ясує.
Вона зрозуміє, чому іноді на звільнених територіях, нашим захисникам відмовляються продати ліки в аптеці, вона зрозуміє, чому у рашистів, на наших територіях знаходяться корегувальники вогню, вона зрозуміє як працює рашистська пропаганда, і як ця пропаганда використовує подібні вкиди. https://t.me/volodymyrzolkin/6423
Какое к вам отношение местных?
Фаріон-це хвора людина, нажаль СБУ не працює по неї, пряме порушення Констітуції
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
таки як вона шкодять країні -тому що їх роблять жупелом россійської пропаганди (не тільки для внутрішнього а і для зовнішнього попиту (як то окуповані теріторії-де населяня лякають бандерівцями, так і для західної преси-де такі як Фаріон -умовно"служат виправленням" агресії проти України