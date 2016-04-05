prodigy написав:Успіх
ці пільги (від яких тебе пече на фронті)
для тебе( а більше для родини)
-в матеріально вимірянні не перевищують 1000грн на місяць
дякуй Богу кожного дня, що живий і неушкоджений
як кажуть люди
Не чiпай лихо, доки воно тихе
щоб твоїй родині ці пільги ніколи не знадобились
щоб дружина і діти жили з тобою довгі роки
і не користались пільгами як родина героя
За дурною головою і ногам нема покою.
це має пряме відношення до тебе і таких як ти
у віці 40+ життя досі не навчило тебе розподіляти пріоритетні
цілі, не на те спрямовуєш енергію
я на форумі більше 10 років (по факту з 2008)
і мене дивувало, як люди (у гілці Байки про Банки)
переймалися тим:
- чи банк зараховує відсотки у день відкриття депо або в день повернення коштів,
- одні банки повертають зранку а інші тільки після 12ої , у цьому випадку не завжди є час занести ці кошти до іншого банку (а тільки наступного дня), тобто
втрачаєш час( гроші не працюють як кажуть nonstop)
потім більшість банків з списку найкращих
зникла -люди втратили частково кошти (втрати були величезні у тих хто тримав у валюті і в гривні)
люди складали народний рейтинг кращих базуючись на дрібницях (як день повернення враховується, або за пролонгацію +0,3-0,5%)
сьогодні триває страшенна війна, ні Арестович , ні тем паче Жданов не мають уяви коли буде Перемога
наберіться терпіння і сил, мужності і відваги зробити все залежне від ВАС ВСІХ
до настання перемоги
нехай БОГ вас всіх береже,
щоб у вас був теплий одяг,
пристойна їжа, щоб не хворіли взимку від ОРВІ...
а пільги? нехай вас турбують в останню чергу