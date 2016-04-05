prodigy написав:

Не чiпай лихо, доки воно тихе

За дурною головою і ногам нема покою.

ці пільги (від яких тебе пече на фронті)для тебе( а більше для родини)-в матеріально вимірянні не перевищують 1000грн на місяцьдякуй Богу кожного дня, що живий і неушкодженийяк кажуть людищоб твоїй родині ці пільги ніколи не знадобилисьщоб дружина і діти жили з тобою довгі рокиі не користались пільгами як родина герояце має пряме відношення до тебе і таких як тиу віці 40+ життя досі не навчило тебе розподіляти пріоритетніцілі, не на те спрямовуєш енергіюя на форумі більше 10 років (по факту з 2008)і мене дивувало, як люди (у гілці Байки про Банки)переймалися тим:- чи банк зараховує відсотки у день відкриття депо або в день повернення коштів,- одні банки повертають зранку а інші тільки після 12ої , у цьому випадку не завжди є час занести ці кошти до іншого банку (а тільки наступного дня), тобтовтрачаєш час( гроші не працюють як кажуть nonstop)потім більшість банківзникла -люди втратили частково кошти (втрати були величезні у тих хто тримав у валюті і в гривні)люди складали народний рейтинг кращих базуючись на дрібницях (як день повернення враховується, або за пролонгацію +0,3-0,5%)сьогодні триває страшенна війна, ні Арестович , ні тем паче Жданов не мають уяви коли буде Перемоганаберіться терпіння і сил, мужності і відваги зробити все залежне від ВАС ВСІХдо настання перемогинехай БОГ вас всіх береже,щоб у вас був теплий одяг,пристойна їжа, щоб не хворіли взимку від ОРВІ...а пільги? нехай вас турбують в останню чергу