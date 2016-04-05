freeze написав:Вчера разнесли в щепки наш пикапчик ((( Спрятали на ночь под навес, но не помогло. Выстрел из танка, обстреляли мерзавцы село. Хорошо никто не погиб, но боевой пикапчик жалко. Сейчас придётся нам скинуться и по быстрому купить, без колёс тут почти невозможно.
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Прямой находкой долбанули или действительно эти идиоты используют гладкостволки танков вместо изношенных 40летних гаубиц?
ці пільги (від яких тебе пече на фронті) для тебе( а більше для родини) -в матеріально вимірянні не перевищують 1000грн на місяць
дякуй Богу кожного дня, що живий і неушкоджений як кажуть люди
Не чiпай лихо, доки воно тихе
щоб твоїй родині ці пільги ніколи не знадобились щоб дружина і діти жили з тобою довгі роки і не користались пільгами як родина героя
За дурною головою і ногам нема покою.
це має пряме відношення до тебе і таких як ти у віці 40+ життя досі не навчило тебе розподіляти пріоритетні цілі, не на те спрямовуєш енергію
я на форумі більше 10 років (по факту з 2008) і мене дивувало, як люди (у гілці Байки про Банки) переймалися тим: - чи банк зараховує відсотки у день відкриття депо або в день повернення коштів, - одні банки повертають зранку а інші тільки після 12ої , у цьому випадку не завжди є час занести ці кошти до іншого банку (а тільки наступного дня), тобто втрачаєш час( гроші не працюють як кажуть nonstop)
потім більшість банків з списку найкращих зникла -люди втратили частково кошти (втрати були величезні у тих хто тримав у валюті і в гривні) люди складали народний рейтинг кращих базуючись на дрібницях (як день повернення враховується, або за пролонгацію +0,3-0,5%) сьогодні триває страшенна війна, ні Арестович , ні тем паче Жданов не мають уяви коли буде Перемога
наберіться терпіння і сил, мужності і відваги зробити все залежне від ВАС ВСІХ до настання перемоги
нехай БОГ вас всіх береже, щоб у вас був теплий одяг, пристойна їжа, щоб не хворіли взимку від ОРВІ... а пільги? нехай вас турбують в останню чергу
Дякую)) Про банки - то я абсолютно Вас підтримую👍 - справді люди переймаються вже такими дрібницями, що далі нема куди А про пільги... - тут не в пільгах справа, а саме в "принципі" тої тягучки з УБД. Я люблю жити за принципом "як всі - то всі разом!" Тобто, якщо б всім зразу дали, чи всім би затягували досі УБД - то жодних проблем. Почекаємо - нічого страшного! А то одним дали майже зразу, а другим - досі морочать голову...
барабашов написав:Прямой находкой долбанули или действительно эти идиоты используют гладкостволки танков вместо изношенных 40летних гаубиц?
Танк на скорости подлетает, делает бегло три-четыре выстрела по нашему селу, оно в пределах прямой видимости через реку, и на скорости убегает. Позавчера попал в хату, муж и жена погибли, остался невредимым ребенок. Вчера один раненый цивильный и наш пикап в хлам.
Izya Cy написав:Виключно з поваги до Вас, хоча мене і забанять зразу) Там є сцена де воякам, серед яких і Фанфан, привезли зарплатню. Але зразу не видали, а погнали у наступ з метою скорочення отримуючих вказаних коштів за рахунок загиблих. Я розумію, що як аналогія це дуже погано, але Ви дійсно вірите в те, що наші керманичі керують виключно в інтересах країни? На мій погляд вищевказане дає деяке розуміння чого Вам досі не видали те, що належить Вам по праву. І було б прекрасно якби я помилявся.
Военным налом з/п не выдают. Если воин погибает, у него есть наследники. Наследник в т.ч. получает доступ к средствам на карте. С выпиской по движению средств, если з/п не поступила погибшему вовремя, наследник обращается в суд с иском против МО. Уверен, если бы практиковались сюжеты описанные вами, об этом уже раструбили по всем новостям и интернетам
prodigy написав:таки як вона шкодять країні -тому що їх роблять жупелом россійської пропаганди (не тільки для внутрішнього а і для зовнішнього попиту (як то окуповані теріторії-де населяня лякають бандерівцями, так і для західної преси-де такі як Фаріон -умовно"служат виправленням" агресії проти України
И их не смущает, что в Украине Фарион считают фриком и она не имеет влияния на общественное мнение. Я часто сомневаюсь, просто "полезные идиоты" или на зарплате такие люди.
Izya Cy написав:Виключно з поваги до Вас, хоча мене і забанять зразу) Там є сцена де воякам, серед яких і Фанфан, привезли зарплатню. Але зразу не видали, а погнали у наступ з метою скорочення отримуючих вказаних коштів за рахунок загиблих. Я розумію, що як аналогія це дуже погано, але Ви дійсно вірите в те, що наші керманичі керують виключно в інтересах країни? На мій погляд вищевказане дає деяке розуміння чого Вам досі не видали те, що належить Вам по праву. І було б прекрасно якби я помилявся.
Военным налом з/п не выдают. Если воин погибает, у него есть наследники. Наследник в т.ч. получает доступ к средствам на карте. С выпиской по движению средств, если з/п не поступила погибшему вовремя, наследник обращается в суд с иском против МО. Уверен, если бы практиковались сюжеты описанные вами, об этом уже раструбили по всем новостям и интернетам
Само собой, это все домыслы. Никто такой фигней на фронте заниматься не будет. Наследники получат доступ к средствам на карте спустя установленные законом пол-года.
Я правильно розумію, що пані налаштовує свого онука бити дітей переселенців, які ще не опанували української мови?
Я правильно розумію, що місцеві правоохоронні органи, та журналісти, жодним чином на це не відреагували?
Я мушу погодитися з тим, що потужнішого проросійського вкиду, та кращої мотивації для вати з окупованих територій хапатися за зброю, за останні кілька років не було.
Я пропоную пані Фаріон, з'їздити десь під Бахмут...
Ні.
Я пропоную пані Фаріон, відвезти її десь під Бахмут. Я відвезу її туди абсолютно безкоштовно.
Ми поспілкуємося з місцевими, і вона дещо для себе з'ясує.
Вона зрозуміє, чому іноді на звільнених територіях, нашим захисникам відмовляються продати ліки в аптеці, вона зрозуміє, чому у рашистів, на наших територіях знаходяться корегувальники вогню, вона зрозуміє як працює рашистська пропаганда, і як ця пропаганда використовує подібні вкиди. https://t.me/volodymyrzolkin/6423
Какое к вам отношение местных?
Фаріон-це хвора людина, нажаль СБУ не працює по неї, пряме порушення Констітуції
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
таки як вона шкодять країні -тому що їх роблять жупелом россійської пропаганди (не тільки для внутрішнього а і для зовнішнього попиту (як то окуповані теріторії-де населяня лякають бандерівцями, так і для західної преси-де такі як Фаріон -умовно"служат виправленням" агресії проти України
колишня партійна активіста КПСС. Хоча колишніх агентів не буває
Izya Cy написав:Виключно з поваги до Вас, хоча мене і забанять зразу) Там є сцена де воякам, серед яких і Фанфан, привезли зарплатню. Але зразу не видали, а погнали у наступ з метою скорочення отримуючих вказаних коштів за рахунок загиблих. Я розумію, що як аналогія це дуже погано, але Ви дійсно вірите в те, що наші керманичі керують виключно в інтересах країни? На мій погляд вищевказане дає деяке розуміння чого Вам досі не видали те, що належить Вам по праву. І було б прекрасно якби я помилявся.
Военным налом з/п не выдают. Если воин погибает, у него есть наследники. Наследник в т.ч. получает доступ к средствам на карте. С выпиской по движению средств, если з/п не поступила погибшему вовремя, наследник обращается в суд с иском против МО. Уверен, если бы практиковались сюжеты описанные вами, об этом уже раструбили по всем новостям и интернетам
prodigy написав:таки як вона шкодять країні -тому що їх роблять жупелом россійської пропаганди (не тільки для внутрішнього а і для зовнішнього попиту (як то окуповані теріторії-де населяня лякають бандерівцями, так і для західної преси-де такі як Фаріон -умовно"служат виправленням" агресії проти України
И их не смущает, что в Украине Фарион считают фриком и она не имеет влияния на общественное мнение. Я часто сомневаюсь, просто "полезные идиоты" или на зарплате такие люди.
Візитки Яроша теж тут може багато хто вважати фейком, і шо?