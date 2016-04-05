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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3223322432253226>
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 10:43

  freeze написав:Вчера разнесли в щепки наш пикапчик ((( Спрятали на ночь под навес, но не помогло. Выстрел из танка, обстреляли мерзавцы село.
Хорошо никто не погиб, но боевой пикапчик жалко. Сейчас придётся нам скинуться и по быстрому купить, без колёс тут почти невозможно.

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Прямой находкой долбанули или действительно эти идиоты используют гладкостволки танков вместо изношенных 40летних гаубиц?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:17

  prodigy написав:Успіх

ці пільги (від яких тебе пече на фронті)
для тебе( а більше для родини)
-в матеріально вимірянні не перевищують 1000грн на місяць

дякуй Богу кожного дня, що живий і неушкоджений
як кажуть люди
Не чiпай лихо, доки воно тихе


щоб твоїй родині ці пільги ніколи не знадобились
щоб дружина і діти жили з тобою довгі роки
і не користались пільгами як родина героя

За дурною головою і ногам нема покою.

це має пряме відношення до тебе і таких як ти
у віці 40+ життя досі не навчило тебе розподіляти пріоритетні
цілі, не на те спрямовуєш енергію

я на форумі більше 10 років (по факту з 2008)
і мене дивувало, як люди (у гілці Байки про Банки)
переймалися тим:
- чи банк зараховує відсотки у день відкриття депо або в день повернення коштів,
- одні банки повертають зранку а інші тільки після 12ої , у цьому випадку не завжди є час занести ці кошти до іншого банку (а тільки наступного дня), тобто
втрачаєш час( гроші не працюють як кажуть nonstop)

потім більшість банків з списку найкращих зникла -люди втратили частково кошти (втрати були величезні у тих хто тримав у валюті і в гривні)
люди складали народний рейтинг кращих базуючись на дрібницях (як день повернення враховується, або за пролонгацію +0,3-0,5%)
сьогодні триває страшенна війна, ні Арестович , ні тем паче Жданов не мають уяви коли буде Перемога

наберіться терпіння і сил, мужності і відваги зробити все залежне від ВАС ВСІХ
до настання перемоги

нехай БОГ вас всіх береже,
щоб у вас був теплий одяг,
пристойна їжа, щоб не хворіли взимку від ОРВІ...
а пільги? нехай вас турбують в останню чергу

Дякую))
Про банки - то я абсолютно Вас підтримую👍 - справді люди переймаються вже такими дрібницями, що далі нема куди :D
А про пільги... - тут не в пільгах справа, а саме в "принципі" тої тягучки з УБД.
Я люблю жити за принципом "як всі - то всі разом!" Тобто, якщо б всім зразу дали, чи всім би затягували досі УБД - то жодних проблем. Почекаємо - нічого страшного! А то одним дали майже зразу, а другим - досі морочать голову...
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

барабашов написав:Прямой находкой долбанули или действительно эти идиоты используют гладкостволки танков вместо изношенных 40летних гаубиц?

Танк на скорости подлетает, делает бегло три-четыре выстрела по нашему селу, оно в пределах прямой видимости через реку, и на скорости убегает.
Позавчера попал в хату, муж и жена погибли, остался невредимым ребенок. Вчера один раненый цивильный и наш пикап в хлам.


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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:30

  whois2010 написав:
  Izya Cy написав:Виключно з поваги до Вас, хоча мене і забанять зразу) Там є сцена де воякам, серед яких і Фанфан, привезли зарплатню. Але зразу не видали, а погнали у наступ з метою скорочення отримуючих вказаних коштів за рахунок загиблих. Я розумію, що як аналогія це дуже погано, але Ви дійсно вірите в те, що наші керманичі керують виключно в інтересах країни? На мій погляд вищевказане дає деяке розуміння чого Вам досі не видали те, що належить Вам по праву. І було б прекрасно якби я помилявся.

Военным налом з/п не выдают. Если воин погибает, у него есть наследники. Наследник в т.ч. получает доступ к средствам на карте. С выпиской по движению средств, если з/п не поступила погибшему вовремя, наследник обращается в суд с иском против МО.
Уверен, если бы практиковались сюжеты описанные вами, об этом уже раструбили по всем новостям и интернетам

Вы ранее судились с государством? Отож)
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:43

  prodigy написав:таки як вона шкодять країні -тому що їх роблять жупелом россійської пропаганди (не тільки для внутрішнього а і для зовнішнього попиту (як то окуповані теріторії-де населяня лякають бандерівцями, так і для західної преси-де такі як Фаріон -умовно"служат виправленням" агресії проти України

И их не смущает, что в Украине Фарион считают фриком и она не имеет влияния на общественное мнение. Я часто сомневаюсь, просто "полезные идиоты" или на зарплате такие люди.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:45

  Izya Cy написав:Вы ранее судились с государством? Отож)

Судились и выигрывали, по таможенным делам - обычная рутина.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:46

  whois2010 написав:
  Izya Cy написав:Виключно з поваги до Вас, хоча мене і забанять зразу) Там є сцена де воякам, серед яких і Фанфан, привезли зарплатню. Але зразу не видали, а погнали у наступ з метою скорочення отримуючих вказаних коштів за рахунок загиблих. Я розумію, що як аналогія це дуже погано, але Ви дійсно вірите в те, що наші керманичі керують виключно в інтересах країни? На мій погляд вищевказане дає деяке розуміння чого Вам досі не видали те, що належить Вам по праву. І було б прекрасно якби я помилявся.

Военным налом з/п не выдают. Если воин погибает, у него есть наследники. Наследник в т.ч. получает доступ к средствам на карте. С выпиской по движению средств, если з/п не поступила погибшему вовремя, наследник обращается в суд с иском против МО.
Уверен, если бы практиковались сюжеты описанные вами, об этом уже раструбили по всем новостям и интернетам

Само собой, это все домыслы. Никто такой фигней на фронте заниматься не будет.
Наследники получат доступ к средствам на карте спустя установленные законом пол-года.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:10

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ще є питання

Я правильно розумію, що пані налаштовує свого онука бити дітей переселенців, які ще не опанували української мови?

Я правильно розумію, що місцеві правоохоронні органи, та журналісти, жодним чином на це не відреагували?

Я мушу погодитися з тим, що потужнішого проросійського вкиду, та кращої мотивації для вати з окупованих територій хапатися за зброю, за останні кілька років не було.

Я пропоную пані Фаріон, з'їздити десь під Бахмут...

Ні.

Я пропоную пані Фаріон, відвезти її десь під Бахмут.
Я відвезу її туди абсолютно безкоштовно.

Ми поспілкуємося з місцевими, і вона дещо для себе з'ясує.

Вона зрозуміє, чому іноді на звільнених територіях, нашим захисникам відмовляються продати ліки в аптеці, вона зрозуміє, чому у рашистів, на наших територіях знаходяться корегувальники вогню, вона зрозуміє як працює рашистська пропаганда, і як ця пропаганда використовує подібні вкиди.
https://t.me/volodymyrzolkin/6423

Какое к вам отношение местных?


Фаріон-це хвора людина, нажаль СБУ не працює по неї, пряме порушення Констітуції
Стаття 10.
Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.


таки як вона шкодять країні -тому що їх роблять жупелом россійської пропаганди (не тільки для внутрішнього а і для зовнішнього попиту (як то окуповані теріторії-де населяня лякають бандерівцями, так і для західної преси-де такі як Фаріон -умовно"служат виправленням" агресії проти України

колишня партійна активіста КПСС. Хоча колишніх агентів не буває
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:14

  whois2010 написав:
  Izya Cy написав:Виключно з поваги до Вас, хоча мене і забанять зразу) Там є сцена де воякам, серед яких і Фанфан, привезли зарплатню. Але зразу не видали, а погнали у наступ з метою скорочення отримуючих вказаних коштів за рахунок загиблих. Я розумію, що як аналогія це дуже погано, але Ви дійсно вірите в те, що наші керманичі керують виключно в інтересах країни? На мій погляд вищевказане дає деяке розуміння чого Вам досі не видали те, що належить Вам по праву. І було б прекрасно якби я помилявся.

Военным налом з/п не выдают. Если воин погибает, у него есть наследники. Наследник в т.ч. получает доступ к средствам на карте. С выпиской по движению средств, если з/п не поступила погибшему вовремя, наследник обращается в суд с иском против МО.
Уверен, если бы практиковались сюжеты описанные вами, об этом уже раструбили по всем новостям и интернетам

пропав без вісти, і ?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:16

  alex_dvornichenko написав:
  prodigy написав:таки як вона шкодять країні -тому що їх роблять жупелом россійської пропаганди (не тільки для внутрішнього а і для зовнішнього попиту (як то окуповані теріторії-де населяня лякають бандерівцями, так і для західної преси-де такі як Фаріон -умовно"служат виправленням" агресії проти України

И их не смущает, что в Украине Фарион считают фриком и она не имеет влияния на общественное мнение. Я часто сомневаюсь, просто "полезные идиоты" или на зарплате такие люди.

Візитки Яроша теж тут може багато хто вважати фейком, і шо?
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