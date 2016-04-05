Izya Cy написав:Виключно з поваги до Вас, хоча мене і забанять зразу) Там є сцена де воякам, серед яких і Фанфан, привезли зарплатню. Але зразу не видали, а погнали у наступ з метою скорочення отримуючих вказаних коштів за рахунок загиблих. Я розумію, що як аналогія це дуже погано, але Ви дійсно вірите в те, що наші керманичі керують виключно в інтересах країни? На мій погляд вищевказане дає деяке розуміння чого Вам досі не видали те, що належить Вам по праву. І було б прекрасно якби я помилявся.
Военным налом з/п не выдают. Если воин погибает, у него есть наследники. Наследник в т.ч. получает доступ к средствам на карте. С выпиской по движению средств, если з/п не поступила погибшему вовремя, наследник обращается в суд с иском против МО. Уверен, если бы практиковались сюжеты описанные вами, об этом уже раструбили по всем новостям и интернетам
Само собой, это все домыслы. Никто такой фигней на фронте заниматься не будет. Наследники получат доступ к средствам на карте спустя установленные законом пол-года.
ватник(в лучшем случае) изя набросил гуано на вентилятор а полезные идиоты давай разносить дальше...
prodigy написав:таки як вона шкодять країні -тому що їх роблять жупелом россійської пропаганди (не тільки для внутрішнього а і для зовнішнього попиту (як то окуповані теріторії-де населяня лякають бандерівцями, так і для західної преси-де такі як Фаріон -умовно"служат виправленням" агресії проти України
И их не смущает, что в Украине Фарион считают фриком и она не имеет влияния на общественное мнение. Я часто сомневаюсь, просто "полезные идиоты" или на зарплате такие люди.
хотів написати що в неї почався старческий маразм, а потім подивився-вона мого року народження.
намагаючись позбавитись власних "скелетів у шафі" як то членство в КПРС, вона "занадто ворожнече ставиться до всіх хто на її (ганебну) думку не відповідає критеріям 100% українців (тобто бездоганне знання мови, історії, традиції (як то колядки/щедрівки)
З березня 1987 року — кандидатка у члени, від квітня 1988 і до 1989 — член КПРС.[9][8][10] На запитання журналістів як вона прокоментує публікацію документів, які підтверджують її членство в комуністичній партії, Фаріон засміялася і сказала: «Сміялася їм в очі. Ніяк. Орлиці не сповідаються перед гієнами».
у Фаріон дуже завищена самооцінка, вона (завдяки своїм регаліям-як наукова ступень) вважає себе вартою щоб люди дослухались до її радикальних поглядів.
але ми живимо у ХХІ столітті , це такий складний час -коли більшість населення не має майже зовсім ніяких знань , але для молоді (не зважаючи на свою мало обізнаність ) такі як фаріон не в фаворі, тому що вони не мають авторитетів у житті , українці не росіяни для нас влада ніколи не була сакральною і майже всі політики на мають авторитету
Саме з усвідомлення власних гріхів і починається покаяння.
Половина німців не підтримують відправку БМП Marder і танків в Україну для захисту від російської агресії. Це підтверджують дані недавнього опитування.
Дослідження провели журналісти видання Bild. Вони задали відповідні запитання 1001 респонденту та отримали відповіді. За поставки БМП Marder для ЗСУ висловилися тільки 40% німців. Ще 11% не визначилися, а ось 49% заявили, що проти відправки бойових машин в Україну.
Схожа статистика спостерігається в питанні поставок танків. Таке рішення підтримують лише 38% респондентів. При цьому проти висловилися відразу 50% німців. На жаль, учасники опитування не аргументували свою думку, тому невідомо, чому більшість не підтримують постачання військової техніки ЗСУ.
за останні 33-35 років якість німці дуже погіршилась, 35 років тому (до об'єднання Германії) -у німців були інші прагнення, вони прагнули відновлення країни
потім вони були 20 років були вдячні за це Горбачеву і Ельцину (що швидко вивів ГСВГ до Росії) 31 авг 1994. 100 років німці будуть пам'ятати п'яного Ельціна як дерегента військового оркестру, але час минає-як мінімум 20 млн не етнічні німці
В Германии на начало 2022 года проживают 72.3 миллиона человек, имеющих гражданство Германии и 10.9 миллионов человек, не являющихся гражданами страны.
99% німців народились після WWII -ніхто не пам'ятає бомбардувань Лейпцига, Гамбурга, Кельна, Берліна. Зник страх перед армадою танків СГВГ. "Німців" цікавить сумма Sozialhilfe тому вони не дуже розуміють питання надання танків Україні