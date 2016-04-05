Додано: Нед 08 січ, 2023 12:24

alex_dvornichenko написав: prodigy написав: таки як вона шкодять країні -тому що їх роблять жупелом россійської пропаганди (не тільки для внутрішнього а і для зовнішнього попиту (як то окуповані теріторії-де населяня лякають бандерівцями, так і для західної преси-де такі як Фаріон -умовно"служат виправленням" агресії проти України таки як вона шкодять країні -тому що їх роблять жупелом россійської пропаганди (не тільки для внутрішнього а і для зовнішнього попиту (як то окуповані теріторії-де населяня лякають бандерівцями, так і для західної преси-де такі як Фаріон -умовно"служат виправленням" агресії проти України

И их не смущает, что в Украине Фарион считают фриком и она не имеет влияния на общественное мнение. Я часто сомневаюсь, просто "полезные идиоты" или на зарплате такие люди. И их не смущает, что в Украине Фарион считают фриком и она не имеет влияния на общественное мнение. Я часто сомневаюсь, просто "полезные идиоты" или на зарплате такие люди.

З березня 1987 року — кандидатка у члени, від квітня 1988 і до 1989 — член КПРС.[9][8][10] На запитання журналістів як вона прокоментує публікацію документів, які підтверджують її членство в комуністичній партії, Фаріон засміялася і сказала: «Сміялася їм в очі. Ніяк. Орлиці не сповідаються перед гієнами».

Саме з усвідомлення власних гріхів і починається покаяння.

хотів написати що в неї почався старческий маразм, а потім подивився-вона мого року народження.намагаючись позбавитись власних "скелетів у шафі" як то членство в КПРС, вона "занадто ворожнече ставиться до всіх хто на її (ганебну) думку не відповідає критеріям 100% українців (тобто бездоганне знання мови, історії, традиції (як то колядки/щедрівки)у Фаріон дуже завищена самооцінка, вона (завдяки своїм регаліям-як наукова ступень)вважає себе вартою щоб люди дослухались до її радикальних поглядів.але ми живимо у ХХІ столітті , це такий складний час -коли більшість населення не має майже зовсім ніяких знань , але для молоді (не зважаючи на свою мало обізнаність ) такі як фаріон не в фаворі, тому що вони не мають авторитетів у житті , українці не росіянидля нас влада ніколи не була сакральною і майже всі політики на мають авторитетутобто їй краще мовчати