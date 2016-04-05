RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3224322532263227
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:13

  edvardd написав:
  Hotab написав:
  edvardd написав:В Запорожье куча странных взрывов + вроде как стрелкотня или зушки, короче хрен поймёт или шахеды или кассеты..

А секунд скільки пройшло? :mrgreen:

Вночі ворог вчергове атакував південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси. Внаслідок потрапляння ракет пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення.
Стреляли кассетными смерчами, кто то сочуствует, кто то зелёные сопли пускает, и идёт вслед за Ладом...

"36 годин тишини"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30371
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2600 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:16

  flyman написав:36 годин тишини
Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16120
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2083 раз.
Подякували: 2956 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:значит недорашка 1000% применит ЯО против Украины!

Выглянул в окно - нет, пока не летит.
Чем меньше воздействие радиации и излучений после взрыва, тем лучше :wink: радиация снижается по мере удаления от эпицентра
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7382
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1517 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3224322532263227
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 110709
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 478247
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4569
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.