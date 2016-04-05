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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 08 січ, 2023 15:13
edvardd написав: Hotab написав: edvardd написав:
В Запорожье куча странных взрывов + вроде как стрелкотня или зушки, короче хрен поймёт или шахеды или кассеты..
А секунд скільки пройшло?
Вночі ворог вчергове атакував південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси. Внаслідок потрапляння ракет пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення.
Стреляли кассетными смерчами, кто то сочуствует, кто то зелёные сопли пускает, и идёт вслед за Ладом...
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Додано: Нед 08 січ, 2023 15:16
yanyura написав:
значит недорашка 1000% применит ЯО против Украины!
Выглянул в окно - нет, пока не летит.
Чем меньше воздействие радиации и излучений после взрыва, тем лучше
радиация снижается по мере удаления от эпицентра
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