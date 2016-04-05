Додано: Нед 08 січ, 2023 16:58

lapay написав: А як там, за вікном, ситуація з гривнею, рублем і пенсіями? Заздалегідь дякую за відповідь. А як там, за вікном, ситуація з гривнею, рублем і пенсіями? Заздалегідь дякую за відповідь.

Хреноватенькая. С украинскими пенсиями без изменений, кто получал на карточки, так и получает, кто получал на почту, так и не получает ввиду отсутствия укрпочты и создания вместо ее оркопочты.Довольно много пенсионеров и "молодых мамочек" (они получали "детские" через укрпочту) оформили оркопенсию и оркопособия, многих мне тяжело осуждать, т.к. трудно выжить с июля (последний месяц, когда укрпочта еще что-то выдавала) без денег. Но "понять и простить" тех, кто по-прежнему получает на карты 6-14 тыс. грн украинской пенсии и оформил себе еще и орковскую, парадокс - многие из них быстренько побежали оформлять себе паспорта с ощипанной курицей, выше моих сил.С 1 января рассчитаться гривнами в магазинах невозможно - хозяев предупредили, что если в магазине обнаружат гривны, и гривны, и товар будут конфискованы. Практически все местные на рынке стали брать тоже только рубли, многие еще с середины декабря. Приезжие из соседних райцентров не отказываются от гривны, но купюрами не менее 100 грн, желательно 500 и 1000, специально в пятницу (базарный день у нас) лично спрашивал.Цены выросли. Самая дешевая колбаса 300 руб/кг, мясо с костями 350 руб/кг, макаронные 60 руб/0,4 кг, молоко домашнее 120 руб/1,5 л, коробок спичек 4 руб/кг и т.д.По курсу. "Обналичивающие" (перевод с укркарты Привата и Ощада на укркарту Привата) предлагают рубли по курсу от 1,3 до 1,6 рубля за гривну, в зависимости от жадности, наличку (только 500 и 1000) по 1,2-1,25.Несмотря на курс центробанка около 2 руб за 1 грн, в ближайших райцентрах в отделениях орковского псб (информация от приезжих продавцов) принимают гривны по сальдовскому курсу 1:1,25 грн/руб, купюры 20-50 по 1:1, менее и монеты не берут вообще.Интересно, что даже один из наших местных, попавший во все возможные списки колаборантов, от гривны не отказывается:Скрин сегодняшний, из группы, время подачи видно.А вообще очень трудно психологически. 10,5 месяцев оккупации, пусть даже у нас пока и тихо, не стреляют, не мародерничают явно, только вынос мало-мальски ценных "гостинцев" из квартир людей выехавших на подконтрольную, в которых орки проживают по наводке "сочувствующих", когда стало опасно откровенничать, ведь тот, кто в первые месяцы был за Украину, вдруг оказывается уже перекрашенным в аквафреш тяжело. Остался узкий круг проверенных, наших людей.Каюсь, пришлось и мне обналичить часть пенсии паршивыми бумажками, т.к. благодаря заранее сделанными запасами жены и моими в декабре (крупы, картошка, закатки, олия и пр.) минимум 3 месяца я продержусь, но вот 2 буханки хлеба в неделю приходится покупать. Но их пенсию, тем более паспорт - "Не дождетесь!".Возможно, если бы стреляли по людям и домам, насиловали, грабили, число местных со "стокгольмским синдромом" было бы намного меньше, но не уверен. Известная субстанция всегда есть и всегда плавает на поверхности. "Кто есть кто" такая ситуация четко выявляет.В последние недели и особенно последние дни (минимум раз в 2-3 дня) отдаленное, но слышное "бухканье" показывает, что родные ЗСУ о нас не забыли. И это радует и дает надежду.Прошу прощения, что много написал, но иногда так хочется выговориться!