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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3224322532263227>
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:06

detroytred
Ну если аж целый
Капитан ВСУ уверенно заявил

значит недорашка 1000% применит ЯО против Украины!

Выглянул в окно - нет, пока не летит.

Подтвердить нажатие той самой кнопки президентом должен не только министр обороны, но и глава генштаба. Более того, насколько известно, в отличие от США, даже решение всех троих не является достаточным для применения ядерного оружия. Систему «Казбек» должны перевести в боевой режим из главного центра предупреждения о ракетном нападении, подтвердив факт начала ядерной атаки противника.

Напад росії і білорусі на Україну
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:22

  Hotab написав:
  edvardd написав:В Запорожье куча странных взрывов + вроде как стрелкотня или зушки, короче хрен поймёт или шахеды или кассеты..

А секунд скільки пройшло? :mrgreen:

Вночі ворог вчергове атакував південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси. Внаслідок потрапляння ракет пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення.
Стреляли кассетными смерчами, кто то сочуствует, кто то зелёные сопли пускает, и идёт вслед за Ладом...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Выглянул в окно - нет, пока не летит.

А як там, за вікном, ситуація з гривнею, рублем і пенсіями? Заздалегідь дякую за відповідь.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:28

  Успіх написав:
  detroytred написав:Я так розумію, що Ваша родина й досі не має пільг та ін....
Тоді треба ворушити бюрократів.

Правильно розумієте...
  Hotab написав:Нажаль там все повільно

Добре, що не кажете, як інші "Ну ви ж туди не за гроші/не за пільги пішли?"
Так НЕ за гроші/пільги... але якщо положено/прийнято закон - то нах розтягувати той баян на рік???!
  Hotab написав:А секунд скільки пройшло?

Сьогодні в тилу/вдень - було чути літачки... а пару днів тому, то трошки не долітаючи однієї з наших вогневих позицій - розвернулись, скидуючи "обманку"... - красотаааа(якщо б не війна!)

москалям завезли ОДАБ-500П — объёмно-детонирующая авиабомба - редкая гадость...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:33

  prodigy написав:Половина німців не підтримують відправку БМП Marder і танків в Україну для захисту від російської агресії. Це підтверджують дані недавнього опитування.

Опитування це дєло такоє...
Наприклад голосування з Bild https://interactive-web.la.spring-media ... 2f2b561429
17 тисяч проголосувало, 74% сказали ТАК.
Чи https://www.focus.de/politik/ausland/uk ... 96046.html
236 тисяч проголосувало, 63% ТАК.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:13

  edvardd написав:
  Hotab написав:
  edvardd написав:В Запорожье куча странных взрывов + вроде как стрелкотня или зушки, короче хрен поймёт или шахеды или кассеты..

А секунд скільки пройшло? :mrgreen:

Вночі ворог вчергове атакував південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси. Внаслідок потрапляння ракет пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення.
Стреляли кассетными смерчами, кто то сочуствует, кто то зелёные сопли пускает, и идёт вслед за Ладом...

"36 годин тишини"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:16

  flyman написав:36 годин тишини
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:значит недорашка 1000% применит ЯО против Украины!

Выглянул в окно - нет, пока не летит.
Чем меньше воздействие радиации и излучений после взрыва, тем лучше :wink: радиация снижается по мере удаления от эпицентра
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:13

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ще є питання

Я правильно розумію, що пані налаштовує свого онука бити дітей переселенців, які ще не опанували української мови?

Я правильно розумію, що місцеві правоохоронні органи, та журналісти, жодним чином на це не відреагували?

Я мушу погодитися з тим, що потужнішого проросійського вкиду, та кращої мотивації для вати з окупованих територій хапатися за зброю, за останні кілька років не було.

Я пропоную пані Фаріон, з'їздити десь під Бахмут...

Ні.

Я пропоную пані Фаріон, відвезти її десь під Бахмут.
Я відвезу її туди абсолютно безкоштовно.

Ми поспілкуємося з місцевими, і вона дещо для себе з'ясує.

Вона зрозуміє, чому іноді на звільнених територіях, нашим захисникам відмовляються продати ліки в аптеці, вона зрозуміє, чому у рашистів, на наших територіях знаходяться корегувальники вогню, вона зрозуміє як працює рашистська пропаганда, і як ця пропаганда використовує подібні вкиди.
https://t.me/volodymyrzolkin/6423

Какое к вам отношение местных?


от мне интересно и че такого сказала Фарион если слушать именно ее слова?
она учит ребенка жить в парадигме "гарний москаль - це мертвий москаль"
вам всем напомнить как вы шпыняете Лада когда он пытается искать хороших москалей?
а сами чем занялись? пытаетесь доказать что они таки есть?
просто вы определяете москалей по паспорту а она по языку. от и вся разница между вами всеми и Фарион.
но могу напомнить одну хорошую присказку - бьют не по паспорту. чему ребенка и учат.
так что вы все прежде чем закидать Фарион сами или трусы оденьте или крестик снимите.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:А як там, за вікном, ситуація з гривнею, рублем і пенсіями? Заздалегідь дякую за відповідь.

Хреноватенькая. С украинскими пенсиями без изменений, кто получал на карточки, так и получает, кто получал на почту, так и не получает ввиду отсутствия укрпочты и создания вместо ее оркопочты.

Довольно много пенсионеров и "молодых мамочек" (они получали "детские" через укрпочту) оформили оркопенсию и оркопособия, многих мне тяжело осуждать, т.к. трудно выжить с июля (последний месяц, когда укрпочта еще что-то выдавала) без денег. Но "понять и простить" тех, кто по-прежнему получает на карты 6-14 тыс. грн украинской пенсии и оформил себе еще и орковскую, парадокс - многие из них быстренько побежали оформлять себе паспорта с ощипанной курицей, выше моих сил.

С 1 января рассчитаться гривнами в магазинах невозможно - хозяев предупредили, что если в магазине обнаружат гривны, и гривны, и товар будут конфискованы. Практически все местные на рынке стали брать тоже только рубли, многие еще с середины декабря. Приезжие из соседних райцентров не отказываются от гривны, но купюрами не менее 100 грн, желательно 500 и 1000, специально в пятницу (базарный день у нас) лично спрашивал.

Цены выросли. Самая дешевая колбаса 300 руб/кг, мясо с костями 350 руб/кг, макаронные 60 руб/0,4 кг, молоко домашнее 120 руб/1,5 л, коробок спичек 4 руб/кг и т.д.

По курсу. "Обналичивающие" (перевод с укркарты Привата и Ощада на укркарту Привата) предлагают рубли по курсу от 1,3 до 1,6 рубля за гривну, в зависимости от жадности, наличку (только 500 и 1000) по 1,2-1,25.

Несмотря на курс центробанка около 2 руб за 1 грн, в ближайших райцентрах в отделениях орковского псб (информация от приезжих продавцов) принимают гривны по сальдовскому курсу 1:1,25 грн/руб, купюры 20-50 по 1:1, менее и монеты не берут вообще.

Интересно, что даже один из наших местных, попавший во все возможные списки колаборантов, от гривны не отказывается:
Зображення
Скрин сегодняшний, из группы, время подачи видно.

А вообще очень трудно психологически. 10,5 месяцев оккупации, пусть даже у нас пока и тихо, не стреляют, не мародерничают явно, только вынос мало-мальски ценных "гостинцев" из квартир людей выехавших на подконтрольную, в которых орки проживают по наводке "сочувствующих", когда стало опасно откровенничать, ведь тот, кто в первые месяцы был за Украину, вдруг оказывается уже перекрашенным в аквафреш тяжело. Остался узкий круг проверенных, наших людей.

Каюсь, пришлось и мне обналичить часть пенсии паршивыми бумажками, т.к. благодаря заранее сделанными запасами жены и моими в декабре (крупы, картошка, закатки, олия и пр.) минимум 3 месяца я продержусь, но вот 2 буханки хлеба в неделю приходится покупать. Но их пенсию, тем более паспорт - "Не дождетесь!".

Возможно, если бы стреляли по людям и домам, насиловали, грабили, число местных со "стокгольмским синдромом" было бы намного меньше, но не уверен. Известная субстанция всегда есть и всегда плавает на поверхности. "Кто есть кто" такая ситуация четко выявляет.

В последние недели и особенно последние дни (минимум раз в 2-3 дня) отдаленное, но слышное "бухканье" показывает, что родные ЗСУ о нас не забыли. И это радует и дает надежду.

Прошу прощения, что много написал, но иногда так хочется выговориться!
yanyura
 
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