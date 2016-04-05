значит недорашка 1000% применит ЯО против Украины!
Выглянул в окно - нет, пока не летит.
Подтвердить нажатие той самой кнопки президентом должен не только министр обороны, но и глава генштаба. Более того, насколько известно, в отличие от США, даже решение всех троих не является достаточным для применения ядерного оружия. Систему «Казбек» должны перевести в боевой режим из главного центра предупреждения о ракетном нападении, подтвердив факт начала ядерной атаки противника.
edvardd написав:В Запорожье куча странных взрывов + вроде как стрелкотня или зушки, короче хрен поймёт или шахеды или кассеты..
А секунд скільки пройшло?
Вночі ворог вчергове атакував південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси. Внаслідок потрапляння ракет пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення. Стреляли кассетными смерчами, кто то сочуствует, кто то зелёные сопли пускает, и идёт вслед за Ладом...
edvardd написав:В Запорожье куча странных взрывов + вроде как стрелкотня или зушки, короче хрен поймёт или шахеды или кассеты..
А секунд скільки пройшло?
Вночі ворог вчергове атакував південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси. Внаслідок потрапляння ракет пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення. Стреляли кассетными смерчами, кто то сочуствует, кто то зелёные сопли пускает, и идёт вслед за Ладом...
Я правильно розумію, що пані налаштовує свого онука бити дітей переселенців, які ще не опанували української мови?
Я правильно розумію, що місцеві правоохоронні органи, та журналісти, жодним чином на це не відреагували?
Я мушу погодитися з тим, що потужнішого проросійського вкиду, та кращої мотивації для вати з окупованих територій хапатися за зброю, за останні кілька років не було.
Я пропоную пані Фаріон, з'їздити десь під Бахмут...
Ні.
Я пропоную пані Фаріон, відвезти її десь під Бахмут. Я відвезу її туди абсолютно безкоштовно.
Ми поспілкуємося з місцевими, і вона дещо для себе з'ясує.
Вона зрозуміє, чому іноді на звільнених територіях, нашим захисникам відмовляються продати ліки в аптеці, вона зрозуміє, чому у рашистів, на наших територіях знаходяться корегувальники вогню, вона зрозуміє як працює рашистська пропаганда, і як ця пропаганда використовує подібні вкиди. https://t.me/volodymyrzolkin/6423
Какое к вам отношение местных?
от мне интересно и че такого сказала Фарион если слушать именно ее слова? она учит ребенка жить в парадигме "гарний москаль - це мертвий москаль" вам всем напомнить как вы шпыняете Лада когда он пытается искать хороших москалей? а сами чем занялись? пытаетесь доказать что они таки есть? просто вы определяете москалей по паспорту а она по языку. от и вся разница между вами всеми и Фарион. но могу напомнить одну хорошую присказку - бьют не по паспорту. чему ребенка и учат. так что вы все прежде чем закидать Фарион сами или трусы оденьте или крестик снимите.
lapay написав:А як там, за вікном, ситуація з гривнею, рублем і пенсіями? Заздалегідь дякую за відповідь.
Хреноватенькая. С украинскими пенсиями без изменений, кто получал на карточки, так и получает, кто получал на почту, так и не получает ввиду отсутствия укрпочты и создания вместо ее оркопочты.
Довольно много пенсионеров и "молодых мамочек" (они получали "детские" через укрпочту) оформили оркопенсию и оркопособия, многих мне тяжело осуждать, т.к. трудно выжить с июля (последний месяц, когда укрпочта еще что-то выдавала) без денег. Но "понять и простить" тех, кто по-прежнему получает на карты 6-14 тыс. грн украинской пенсии и оформил себе еще и орковскую, парадокс - многие из них быстренько побежали оформлять себе паспорта с ощипанной курицей, выше моих сил.
С 1 января рассчитаться гривнами в магазинах невозможно - хозяев предупредили, что если в магазине обнаружат гривны, и гривны, и товар будут конфискованы. Практически все местные на рынке стали брать тоже только рубли, многие еще с середины декабря. Приезжие из соседних райцентров не отказываются от гривны, но купюрами не менее 100 грн, желательно 500 и 1000, специально в пятницу (базарный день у нас) лично спрашивал.
Цены выросли. Самая дешевая колбаса 300 руб/кг, мясо с костями 350 руб/кг, макаронные 60 руб/0,4 кг, молоко домашнее 120 руб/1,5 л, коробок спичек 4 руб/кг и т.д.
По курсу. "Обналичивающие" (перевод с укркарты Привата и Ощада на укркарту Привата) предлагают рубли по курсу от 1,3 до 1,6 рубля за гривну, в зависимости от жадности, наличку (только 500 и 1000) по 1,2-1,25.
Несмотря на курс центробанка около 2 руб за 1 грн, в ближайших райцентрах в отделениях орковского псб (информация от приезжих продавцов) принимают гривны по сальдовскому курсу 1:1,25 грн/руб, купюры 20-50 по 1:1, менее и монеты не берут вообще.
Интересно, что даже один из наших местных, попавший во все возможные списки колаборантов, от гривны не отказывается: Скрин сегодняшний, из группы, время подачи видно.
А вообще очень трудно психологически. 10,5 месяцев оккупации, пусть даже у нас пока и тихо, не стреляют, не мародерничают явно, только вынос мало-мальски ценных "гостинцев" из квартир людей выехавших на подконтрольную, в которых орки проживают по наводке "сочувствующих", когда стало опасно откровенничать, ведь тот, кто в первые месяцы был за Украину, вдруг оказывается уже перекрашенным в аквафреш тяжело. Остался узкий круг проверенных, наших людей.
Каюсь, пришлось и мне обналичить часть пенсии паршивыми бумажками, т.к. благодаря заранее сделанными запасами жены и моими в декабре (крупы, картошка, закатки, олия и пр.) минимум 3 месяца я продержусь, но вот 2 буханки хлеба в неделю приходится покупать. Но их пенсию, тем более паспорт - "Не дождетесь!".
Возможно, если бы стреляли по людям и домам, насиловали, грабили, число местных со "стокгольмским синдромом" было бы намного меньше, но не уверен. Известная субстанция всегда есть и всегда плавает на поверхности. "Кто есть кто" такая ситуация четко выявляет.
В последние недели и особенно последние дни (минимум раз в 2-3 дня) отдаленное, но слышное "бухканье" показывает, что родные ЗСУ о нас не забыли. И это радует и дает надежду.
Прошу прощения, что много написал, но иногда так хочется выговориться!