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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3224322532263227
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:59

  yanyura написав:detroytred
Ну если аж целый
Капитан ВСУ уверенно заявил

значит недорашка 1000% применит ЯО против Украины!

Выглянул в окно - нет, пока не летит.

Подтвердить нажатие той самой кнопки президентом должен не только министр обороны, но и глава генштаба. Более того, насколько известно, в отличие от США, даже решение всех троих не является достаточным для применения ядерного оружия. Систему «Казбек» должны перевести в боевой режим из главного центра предупреждения о ракетном нападении, подтвердив факт начала ядерной атаки противника.

Напад росії і білорусі на Україну

Там трохи не так.
Стосовно самого застосування ЯЗ, точніше -- надання команди пуйлом, Березовець сказав: "Скорее всего, он отдаст команду".

Стосовно виконання цієї команди виконавцями:
Березовець "уверенно заявил", що "Послушайте, они выполняли и другие преступные приказы. Всегда найдется 10% исполнителей, даже если саботаж будет 90%, которые этот приказ выполнят."

Зокрема того:
1. Мова ж скоріше за все йде про застосування тактичної ЯЗ.
Наврядчи для цього задіяна якась система (Казбек чи ще що), яка застосовується при ядерній атаці противника рашки (при ракетному нападі на рашку);
По пам'яті: наче навіть міномет "Тюльпан" здатен закидати ядерні боєприпаси. Також авіабомби та ракети, як носії ядерного заряду.
2. https://www.bbc.com/ukrainian/features-63000929
З оцієї статті виходить, що справа все ж таки лише в політичному рішенні орковлади.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:14

  yanyura написав:Прошу прощения, что много написал, но иногда так хочется выговориться!

Держитесь
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:26

  Мизантрóп написав:
  yanyura написав:значит недорашка 1000% применит ЯО против Украины!

Выглянул в окно - нет, пока не летит.
Чем меньше воздействие радиации и излучений после взрыва, тем лучше :wink: радиация снижается по мере удаления от эпицентра

Я это знаю. Мой ВУС (военка в универе в советские времена) "командир взвода РХР и ДК".
yanyura
 
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