yanyura написав:detroytred
Ну если аж целыйКапитан ВСУ уверенно заявил
значит недорашка 1000% применит ЯО против Украины!
Выглянул в окно - нет, пока не летит.Подтвердить нажатие той самой кнопки президентом должен не только министр обороны, но и глава генштаба. Более того, насколько известно, в отличие от США, даже решение всех троих не является достаточным для применения ядерного оружия. Систему «Казбек» должны перевести в боевой режим из главного центра предупреждения о ракетном нападении, подтвердив факт начала ядерной атаки противника.
Напад росії і білорусі на Україну
Там трохи не так.
Стосовно самого застосування ЯЗ, точніше -- надання команди пуйлом, Березовець сказав: "Скорее всего, он отдаст команду".
Стосовно виконання цієї команди виконавцями:
Березовець "уверенно заявил", що "Послушайте, они выполняли и другие преступные приказы. Всегда найдется 10% исполнителей, даже если саботаж будет 90%, которые этот приказ выполнят."
Зокрема того:
1. Мова ж скоріше за все йде про застосування тактичної ЯЗ.
Наврядчи для цього задіяна якась система (Казбек чи ще що), яка застосовується при ядерній атаці противника рашки (при ракетному нападі на рашку);
По пам'яті: наче навіть міномет "Тюльпан" здатен закидати ядерні боєприпаси. Також авіабомби та ракети, як носії ядерного заряду.
2.
З оцієї статті виходить, що справа все ж таки лише в політичному рішенні орковлади.