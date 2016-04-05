значит недорашка 1000% применит ЯО против Украины!
Выглянул в окно - нет, пока не летит.
Подтвердить нажатие той самой кнопки президентом должен не только министр обороны, но и глава генштаба. Более того, насколько известно, в отличие от США, даже решение всех троих не является достаточным для применения ядерного оружия. Систему «Казбек» должны перевести в боевой режим из главного центра предупреждения о ракетном нападении, подтвердив факт начала ядерной атаки противника.
Там трохи не так. Стосовно самого застосування ЯЗ, точніше -- надання команди пуйлом, Березовець сказав: "Скорее всего, он отдаст команду".
Стосовно виконання цієї команди виконавцями: Березовець "уверенно заявил", що "Послушайте, они выполняли и другие преступные приказы. Всегда найдется 10% исполнителей, даже если саботаж будет 90%, которые этот приказ выполнят."
Зокрема того: 1. Мова ж скоріше за все йде про застосування тактичної ЯЗ. Наврядчи для цього задіяна якась система (Казбек чи ще що), яка застосовується при ядерній атаці противника рашки (при ракетному нападі на рашку); По пам'яті: наче навіть міномет "Тюльпан" здатен закидати ядерні боєприпаси. Також авіабомби та ракети, як носії ядерного заряду. 2. https://www.bbc.com/ukrainian/features-63000929 З оцієї статті виходить, що справа все ж таки лише в політичному рішенні орковлади.
mephala написав: от мне интересно и че такого сказала Фарион если слушать именно ее слова? она учит ребенка жить в парадигме "гарний москаль - це мертвий москаль" вам всем напомнить как вы шпыняете Лада когда он пытается искать хороших москалей? а сами чем занялись? пытаетесь доказать что они таки есть? просто вы определяете москалей по паспорту а она по языку. от и вся разница между вами всеми и Фарион. но могу напомнить одну хорошую присказку - бьют не по паспорту. чему ребенка и учат. так что вы все прежде чем закидать Фарион сами или трусы оденьте или крестик снимите.
ти зовсім з глузду з'їхав? ще років 5-6, почитавши твої думки, заніс тебе в бан за цей час розуму тобі не прибавилось
що дитина в 3 роки розуміє? не всі привчені до дитячого горщика... вчити дітей проявляти насильство до дітей чи тварин- прямий шлях з дитинства до буцегарні
людина має пам'ять з 4 років (окремі шокуючи епізоди вона здатна запам'ятати навіть 3 років)... пам'ятаю прізвища 15 з 20 дітей на новорічному фото у віці 5 років діти , які відрізнялись фізичною силою і намагались проявляти своє лідерство за допомогою бійок закінчили погано (одного вбили "діди" під час служби в СА, іншій помер в тюрмі) до чого тут москалі взагалі Фаріон демонструє відкрито своє погане ставлення до українців-вимушених переселенців зі сходу країни до Львова...не має значення на якій мові він розмовляє, а як що це невихована людина, то це видно відразу, навіть якщо він розмовляє на мові до речи, вона така смілива тільки в інтернеті, або в студії в реальному житті вона добре розуміє що ії дуже легко можуть натовкти пику якщо щось таке бовкне при людях
yanyura написав:... Но "понять и простить" тех, кто по-прежнему получает на карты 6-14 тыс. грн украинской пенсии и оформил себе еще и орковскую, парадокс - многие из них быстренько побежали оформлять себе паспорта с ощипанной курицей, выше моих сил...
edvardd написав:кто то сочуствует, кто то зелёные сопли пускает, и идёт вслед за Ладом
Я можу сходити , куди скажете. Якщо ви перестанете писати дурниці. Факти - це не дурниці. Але утримуйтесь від своїх "експертних" домислів. Оці ваші "6сек, отже відстань *** метрів" та інше. А також ваші дилетантські фантазії про тип зброї. Дуже прошу, говоріть лише про те, в чому впевнені!! Я розумію,що ви читаєте постійно джерела з фантастичними (не фактичними) новинами. Я це давно помітив. І це породжує у вас бажання самому фантазувати. Але спробуйте все ж без домислів. Бісять вони. Як позитивні, так і негативні. Бо домисли.
yanyura написав:Цены выросли. Самая дешевая колбаса 300 руб/кг, мясо с костями 350 руб/кг, макаронные 60 руб/0,4 кг, молоко домашнее 120 руб/1,5 л, коробок спичек 4 руб/кг и т.д.
Про ціни на харчі... Так як ми скидались по 500грн щомісяця, а тепер/з Нового року по 1К в наш "загальний котел" на різні "дріб'язкові" потреби(ну там хліба докупити, чи майонезу, чи цибулі... чи щось на свята) то трохи знаю про місцеві ціни за нанадцять км від Бахмута)) Тож, що знаю: Хліб - біля 30грн Оселедець(шматочки філе) в банці(наче 1кг - не розгледів точно, але десь так) - 270грн Гірчиця(в невеличкому пакеті) - 28грн Цибуля - казали хлопці, що за мішок(з червоної сіточки) заплатили 800грн - скільки в таких "сіточках" кг цибулі вміщається? 15-20кг?
А, ну і ще один побратим бушлат купляв, то щось 4К, чи 4800грн заплатив(а кажуть, що є якісь і по 8Кгрн)