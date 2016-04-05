RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 32263227322832293230>
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 19:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Довольно много пенсионеров и "молодых мамочек" (они получали "детские" через укрпочту) оформили оркопенсию и оркопособия, многих мне тяжело осуждать, т.к. трудно выжить с июля (последний месяц, когда укрпочта еще что-то выдавала) без денег. Но "понять и простить" тех, кто по-прежнему получает на карты 6-14 тыс. грн украинской пенсии и оформил себе еще и орковскую, парадокс - многие из них быстренько побежали оформлять себе паспорта с ощипанной курицей, выше моих сил.

Тримайтесь, дай бог, до кінця літа вже виб'ють орків з Таврії. Захід вже теж розуміє, що треба прискоритись.
Якщо вже доведеться брати паспорт з куркою, заради рублів, то можна поставити в приват24 щомісячне списання еквівалента на ЗСУ. Ви не платити податків, і вийде, шо орки самі спонсорують свою погибель. Але від цих ... можна очікувати чого завгодно, в тому числі і примусову евакуацію тих, хто має паспорти, коли наші підійдуть.
lapay
 
Повідомлень: 13337
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 19:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7557
З нами з: 31.08.09
Подякував: 508 раз.
Подякували: 1236 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 19:10

  Hotab написав:
  edvardd написав:кто то сочуствует, кто то зелёные сопли пускает, и идёт вслед за Ладом

Я можу сходити , куди скажете.
Якщо ви перестанете писати дурниці.
Факти - це не дурниці. Але утримуйтесь від своїх "експертних" домислів.

Що ви хочете від edvardd, котрий на серьйозных щах, в 2018 прогнозував світову кризу, а потім прогнозував, що в 2021 році США зникне, як країна

Щодного разу, він не вибачився
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7557
З нами з: 31.08.09
Подякував: 508 раз.
Подякували: 1236 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 19:10

  yanyura написав:
В последние недели и особенно последние дни (минимум раз в 2-3 дня) отдаленное, но слышное "бухканье" показывает, что родные ЗСУ о нас не забыли. И это радует и дает надежду.

Прошу прощения, что много написал, но иногда так хочется выговориться!

Тримайтеся і ніколи не втрачайте віру.
Краще Вас послухати і порадіти за справжнього УКРАЇНЦЯ, ніж читати тут цілодобову пропаганду "що там за поребриком" і як вони сьогодні з'їхали з глузду, а також ниття відомих і слабохарактерних хробаків.
Все буде добре, зараз треба просто терпіти і чекати, я радий, що разом з такими ми відвойовуємо Неньку!
Це рік перемоги, завжди пам'ятайте цю просту істину...
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12507
З нами з: 30.12.09
Подякував: 578 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 19:12

  pesikot написав:
  Hotab написав:
  edvardd написав:кто то сочуствует, кто то зелёные сопли пускает, и идёт вслед за Ладом

Я можу сходити , куди скажете.
Якщо ви перестанете писати дурниці.
Факти - це не дурниці. Але утримуйтесь від своїх "експертних" домислів.

Що ви хочете від edvardd, котрий на серьйозных щах, в 2018 прогнозував світову кризу, а потім прогнозував, що в 2021 році США зникне, як країна

Щодного разу, він не вибачився

Не сваріться, Едвард наш і нормальний, просто є в нього маленька слабкість, вірить в казочки, але це не вирок і не заважає бути йому патріотом і УКРАЇНЦЕМ!
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12507
З нами з: 30.12.09
Подякував: 578 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 19:17

  somilitark написав:Не сваріться, Едвард наш і нормальний, просто є в нього маленька слабкість, вірить в казочки, але це не вирок і не заважає бути йому патріотом і УКРАЇНЦЕМ!

Особисто я не сварюсь
Але вірити в казочки, коли йде війна - це ганебно

І, такі да, треба робити висновки зі свого бажання віри в казочки
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7557
З нами з: 31.08.09
Подякував: 508 раз.
Подякували: 1236 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Вчера разнесли в щепки наш пикапчик ((( Спрятали на ночь под навес, но не помогло. Выстрел из танка, обстреляли мерзавцы село.



может давайте карту, по чуть зашлем думаю, форум все ж финансовый..
5929966
Аватар користувача
 
Повідомлень: 195
З нами з: 11.09.14
Подякував: 82 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Про ціни на харчі...
Логістика завезення товарів зазвичай йшла через Харківську область, потім її переспрямували через Дніпровську.
Зараз великі магазини майже не працюють (місцева влада їм допомагала з логістикою). Маленькі магазини забезпечували себе самі.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5105
З нами з: 08.03.18
Подякував: 513 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 19:39

  pesikot написав:Але вірити в казочки, коли йде війна - це ганебно

Не "когда идет война", а просто в возрасте начиная лет с 10
juristkostya
 
Повідомлень: 5431
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 19:43

  Успіх написав:
  yanyura написав:Цены выросли. Самая дешевая колбаса 300 руб/кг, мясо с костями 350 руб/кг, макаронные 60 руб/0,4 кг, молоко домашнее 120 руб/1,5 л, коробок спичек 4 руб/кг и т.д.

Про ціни на харчі...
Так як ми скидались по 500грн щомісяця, а тепер/з Нового року по 1К в наш "загальний котел" на різні "дріб'язкові" потреби(ну там хліба докупити, чи майонезу, чи цибулі... чи щось на свята) то трохи знаю про місцеві ціни за нанадцять км від Бахмута))
Тож, що знаю:
Хліб - біля 30грн
Оселедець(шматочки філе) в банці(наче 1кг - не розгледів точно, але десь так) - 270грн
Гірчиця(в невеличкому пакеті) - 28грн
Цибуля - казали хлопці, що за мішок(з червоної сіточки) заплатили 800грн :shock: - скільки в таких "сіточках" кг цибулі вміщається? 15-20кг?

А, ну і ще один побратим бушлат купляв, то щось 4К, чи 4800грн заплатив(а кажуть, що є якісь і по 8Кгрн)

то у вас на шару, мой брат писал-пачка мивины, вермишели - 50грн
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8310
З нами з: 20.11.08
Подякував: 146 раз.
Подякували: 2719 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 32263227322832293230>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 110715
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 478253
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4570
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2412)
08.01.2023 20:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.