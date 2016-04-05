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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 08 січ, 2023 19:05
yanyura написав:
Довольно много пенсионеров и "молодых мамочек" (они получали "детские" через укрпочту) оформили оркопенсию и оркопособия, многих мне тяжело осуждать, т.к. трудно выжить с июля (последний месяц, когда укрпочта еще что-то выдавала) без денег. Но "понять и простить" тех, кто по-прежнему получает на карты 6-14 тыс. грн украинской пенсии и оформил себе еще и орковскую, парадокс - многие из них быстренько побежали оформлять себе паспорта с ощипанной курицей, выше моих сил.
Тримайтесь, дай бог, до кінця літа вже виб'ють орків з Таврії. Захід вже теж розуміє, що треба прискоритись.
Якщо вже доведеться брати паспорт з куркою, заради рублів, то можна поставити в приват24 щомісячне списання еквівалента на ЗСУ. Ви не платити податків, і вийде, шо орки самі спонсорують свою погибель. Але від цих ... можна очікувати чого завгодно, в тому числі і примусову евакуацію тих, хто має паспорти, коли наші підійдуть.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 19:06
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Додано: Нед 08 січ, 2023 19:10
Hotab написав: edvardd написав:
кто то сочуствует, кто то зелёные сопли пускает, и идёт вслед за Ладом
Я можу сходити , куди скажете.
Якщо ви перестанете писати дурниці.
Факти - це не дурниці. Але утримуйтесь від своїх "експертних" домислів.
Що ви хочете від edvardd
, котрий на серьйозных щах, в 2018 прогнозував світову кризу, а потім прогнозував, що в 2021 році США зникне, як країна
Щодного разу, він не вибачився
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Додано: Нед 08 січ, 2023 19:10
yanyura написав:
В последние недели и особенно последние дни (минимум раз в 2-3 дня) отдаленное, но слышное "бухканье" показывает, что родные ЗСУ о нас не забыли. И это радует и дает надежду.
Прошу прощения, что много написал, но иногда так хочется выговориться!
Тримайтеся і ніколи не втрачайте віру.
Краще Вас послухати і порадіти за справжнього УКРАЇНЦЯ, ніж читати тут цілодобову пропаганду "що там за поребриком" і як вони сьогодні з'їхали з глузду, а також ниття відомих і слабохарактерних хробаків.
Все буде добре, зараз треба просто терпіти і чекати, я радий, що разом з такими ми відвойовуємо Неньку!
Це рік перемоги, завжди пам'ятайте цю просту істину...
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Додано: Нед 08 січ, 2023 19:12
pesikot написав: Hotab написав: edvardd написав:
кто то сочуствует, кто то зелёные сопли пускает, и идёт вслед за Ладом
Я можу сходити , куди скажете.
Якщо ви перестанете писати дурниці.
Факти - це не дурниці. Але утримуйтесь від своїх "експертних" домислів.
Що ви хочете від edvardd
, котрий на серьйозных щах, в 2018 прогнозував світову кризу, а потім прогнозував, що в 2021 році США зникне, як країна
Щодного разу, він не вибачився
Не сваріться, Едвард наш і нормальний, просто є в нього маленька слабкість, вірить в казочки, але це не вирок і не заважає бути йому патріотом і УКРАЇНЦЕМ!
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Додано: Нед 08 січ, 2023 19:17
somilitark написав:
Не сваріться, Едвард наш і нормальний, просто є в нього маленька слабкість, вірить в казочки, але це не вирок і не заважає бути йому патріотом і УКРАЇНЦЕМ!
Особисто я не сварюсь
Але вірити в казочки, коли йде війна - це ганебно
І, такі да, треба робити висновки зі свого бажання віри в казочки
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Додано: Нед 08 січ, 2023 19:18
freeze написав:
Вчера разнесли в щепки наш пикапчик ((( Спрятали на ночь под навес, но не помогло. Выстрел из танка, обстреляли мерзавцы село.
может давайте карту, по чуть зашлем думаю, форум все ж финансовый..
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Додано: Нед 08 січ, 2023 19:31
Успіх написав:
Про ціни на харчі...
Логістика завезення товарів зазвичай йшла через Харківську область, потім її переспрямували через Дніпровську.
Зараз великі магазини майже не працюють (місцева влада їм допомагала з логістикою). Маленькі магазини забезпечували себе самі.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 19:39
pesikot написав:
Але вірити в казочки, коли йде війна - це ганебно
Не "когда идет война", а просто в возрасте начиная лет с 10
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Додано: Нед 08 січ, 2023 19:43
Успіх написав: yanyura написав:
Цены выросли. Самая дешевая колбаса 300 руб/кг, мясо с костями 350 руб/кг, макаронные 60 руб/0,4 кг, молоко домашнее 120 руб/1,5 л, коробок спичек 4 руб/кг и т.д.
Про ціни на харчі...
Так як ми скидались по 500грн щомісяця, а тепер/з Нового року по 1К в наш "загальний котел" на різні "дріб'язкові" потреби(ну там хліба докупити, чи майонезу, чи цибулі... чи щось на свята) то трохи знаю про місцеві ціни за нанадцять км від Бахмута))
Тож, що знаю:
Хліб - біля 30грн
Оселедець(шматочки філе) в банці(наче 1кг - не розгледів точно, але десь так) - 270грн
Гірчиця(в невеличкому пакеті) - 28грн
Цибуля - казали хлопці, що за мішок(з червоної сіточки) заплатили 800грн
- скільки в таких "сіточках" кг цибулі вміщається? 15-20кг?
А, ну і ще один побратим бушлат купляв, то щось 4К, чи 4800грн заплатив(а кажуть, що є якісь і по 8Кгрн)
то у вас на шару, мой брат писал-пачка мивины, вермишели - 50грн
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