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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 08 січ, 2023 20:02
5929966 написав: freeze написав:
Вчера разнесли в щепки наш пикапчик ((( Спрятали на ночь под навес, но не помогло. Выстрел из танка, обстреляли мерзавцы село.
может давайте карту, по чуть зашлем думаю, форум все ж финансовый..
Поддерживаю.
Пытался через Дию покупать военные облигации, одна оформилась буквально за пару дней, вторая исчезла (деньги не сняли), третья оформляется уже месяц в Укргазе.
Лучше уж такие целевые донаты.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 20:04
5929966 написав: freeze написав:
Вчера разнесли в щепки наш пикапчик ((( Спрятали на ночь под навес, но не помогло. Выстрел из танка, обстреляли мерзавцы село.
может давайте карту, по чуть зашлем думаю, форум все ж финансовый..
Я б підтримав цю ідею.
Сам нічого не прошу (ми в порядку і так), і рідко доначу (бо малу кому вірю), а своїм перевіреним би допоміг.
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Hotab
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Додано: Нед 08 січ, 2023 20:09
juristkostya написав: pesikot написав:
Але вірити в казочки, коли йде війна - це ганебно
Не "когда идет война", а просто в возрасте начиная лет с 10
То есть вы гордитесь что вам уже больше 10, да?
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vitaliian
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Додано: Нед 08 січ, 2023 20:10
Hotab написав: 5929966 написав: freeze написав:
Вчера разнесли в щепки наш пикапчик ((( Спрятали на ночь под навес, но не помогло. Выстрел из танка, обстреляли мерзавцы село.
может давайте карту, по чуть зашлем думаю, форум все ж финансовый..
Я б підтримав цю ідею.
Сам нічого не прошу (ми в порядку і так), і рідко доначу (бо малу кому вірю), а своїм перевіреним би допоміг.
Але без показу картки в форум
Тільки особисто, тільки перевіреним
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Додано: Нед 08 січ, 2023 20:13
vitaliian написав: juristkostya написав: pesikot написав:
Але вірити в казочки, коли йде війна - це ганебно
Не "когда идет война", а просто в возрасте начиная лет с 10
То есть вы гордитесь что вам уже больше 10, да?
juristkostya написав:
скорее, в обратном порядке
тогда без вопросов
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Додано: Нед 08 січ, 2023 20:18
vitaliian написав: juristkostya написав: pesikot написав:
Але вірити в казочки, коли йде війна - це ганебно
Не "когда идет война", а просто в возрасте начиная лет с 10
То есть вы гордитесь что вам уже больше 10, да?
А ты гордишься, что веришь в сказки ?
Ты ляпнул трусами об асфальт, впрочем, как обычно
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 08 січ, 2023 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 20:20
vitaliian написав: vitaliian написав: juristkostya написав:
Не "когда идет война", а просто в возрасте начиная лет с 10
То есть вы гордитесь что вам уже больше 10, да?
juristkostya написав:
скорее, в обратном порядке
тогда без вопросов
Ты сам придумал, сам ответил ...
Я тоже люблю сам с собой поговорить, но не выношу это на форум
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Додано: Нед 08 січ, 2023 20:20
vitaliian написав: vitaliian написав: juristkostya написав:
Не "когда идет война", а просто в возрасте начиная лет с 10
То есть вы гордитесь что вам уже больше 10, да?
juristkostya написав:
скорее, в обратном порядке
тогда без вопросов
С одной стороны, любопытно наблюдать, как вы сами с собой общаетесь, с другой ...вы уверены, что это должно быть достоянием форума?
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juristkostya
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Додано: Нед 08 січ, 2023 20:24
prodigy написав: mephala написав:
от мне интересно и че такого сказала Фарион если слушать именно ее слова?
она учит ребенка жить в парадигме "гарний москаль - це мертвий москаль"
вам всем напомнить как вы шпыняете Лада когда он пытается искать хороших москалей?
а сами чем занялись? пытаетесь доказать что они таки есть?
просто вы определяете москалей по паспорту а она по языку. от и вся разница между вами всеми и Фарион.
но могу напомнить одну хорошую присказку - бьют не по паспорту. чему ребенка и учат.
так что вы все прежде чем закидать Фарион сами или трусы оденьте или крестик снимите.
ти зовсім з глузду з'їхав?
ще років 5-6, почитавши твої думки, заніс тебе в бан
за цей час розуму тобі не прибавилось
що дитина в 3 роки розуміє? не всі привчені до дитячого горщика...
вчити дітей проявляти насильство до дітей чи тварин-
прямий шлях з дитинства до буцегарні
людина має пам'ять з 4 років (окремі шокуючи епізоди вона здатна запам'ятати навіть 3 років)...
пам'ятаю прізвища 15 з 20 дітей на новорічному фото у віці 5 років
діти , які відрізнялись фізичною силою і намагались проявляти своє лідерство
за допомогою бійок закінчили погано (одного вбили "діди" під час служби в СА, іншій помер в тюрмі)
до чого тут москалі взагалі
Фаріон демонструє відкрито своє погане ставлення до українців-вимушених переселенців зі сходу країни до Львова...не має значення на якій мові він розмовляє, а як що це невихована людина, то це видно відразу, навіть якщо він розмовляє на мові
до речи, вона така смілива тільки в інтернеті, або в студії
в реальному житті вона добре розуміє що ії дуже легко можуть натовкти пику якщо щось таке бовкне при людях
а що таке? що трапилося? подвійні стандарти пропагуєте?
коли Лад каже що зупиніться не всі москалі погані то що ви кажете? часом не пропагуєте насильство тотальне без розбору? чи таки шукаєте гарних москалів?
тож повторю ще раз - перш ніж закидати Фаріон то озирніться на себе.
ЗІ
а якщо не розумієте до чого москалі - то слухайте оригінал звукозапису а не текстову версію.
Востаннє редагувалось mephala
в Нед 08 січ, 2023 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 20:24
juristkostya написав:
вы уверены, что это должно быть достоянием форума
на финансовый форум вы привели аналогию с... 10 летним ребенком и почему то считаете это нормальным, о чем я вам и намекнул в шуточной форме. В остальном вы себя тоже сравниваете с 10ти летними детьми? ок ваше право.
juristkostya написав:
С одной стороны, любопытно наблюдать, как вы сами с собой общаетесь
вы старайтесь не только наблюдать, но и думать, что же я хотел сказать. Или не читайте)
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