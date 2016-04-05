prodigy написав:

mephala написав:

от мне интересно и че такого сказала Фарион если слушать именно ее слова?

она учит ребенка жить в парадигме "гарний москаль - це мертвий москаль"

вам всем напомнить как вы шпыняете Лада когда он пытается искать хороших москалей?

а сами чем занялись? пытаетесь доказать что они таки есть?

просто вы определяете москалей по паспорту а она по языку. от и вся разница между вами всеми и Фарион.

но могу напомнить одну хорошую присказку - бьют не по паспорту. чему ребенка и учат.

так что вы все прежде чем закидать Фарион сами или трусы оденьте или крестик снимите. от мне интересно и че такого сказала Фарион если слушать именно ее слова?она учит ребенка жить в парадигме "гарний москаль - це мертвий москаль"вам всем напомнить как вы шпыняете Лада когда он пытается искать хороших москалей?а сами чем занялись? пытаетесь доказать что они таки есть?просто вы определяете москалей по паспорту а она по языку. от и вся разница между вами всеми и Фарион.но могу напомнить одну хорошую присказку - бьют не по паспорту. чему ребенка и учат.так что вы все прежде чем закидать Фарион сами или трусы оденьте или крестик снимите.

ти зовсім з глузду з'їхав?ще років 5-6, почитавши твої думки, заніс тебе в банза цей час розуму тобі не прибавилосьщо дитина в 3 роки розуміє? не всі привчені до дитячого горщика...вчити дітей проявляти насильство до дітей чи тварин-прямий шлях з дитинства до буцегарнілюдина має пам'ять з 4 років (окремі шокуючи епізоди вона здатна запам'ятати навіть 3 років)...пам'ятаю прізвища 15 з 20 дітей на новорічному фото у віці 5 роківдіти , які відрізнялись фізичною силою і намагались проявляти своє лідерствоза допомогою бійок закінчили погано (одного вбили "діди" під час служби в СА, іншій помер в тюрмі)до чого тут москалі взагаліФаріон демонструє відкрито своє погане ставлення до українців-вимушених переселенців зі сходу країни до Львова...не має значення на якій мові він розмовляє, а як що це невихована людина, то це видно відразу, навіть якщо він розмовляє на мовідо речи, вона така смілива тільки в інтернеті, або в студіїв реальному житті вона добре розуміє що ії дуже легко можуть натовкти пику якщо щось таке бовкне при людях