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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3227322832293230
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 20:27

  pesikot написав:
  Hotab написав:
  5929966 написав:
может давайте карту, по чуть зашлем думаю, форум все ж финансовый..

Я б підтримав цю ідею.
Сам нічого не прошу (ми в порядку і так), і рідко доначу (бо малу кому вірю), а своїм перевіреним би допоміг.

Але без показу картки в форум
Тільки особисто, тільки перевіреним
тоже предпочитаю помогать конкретным знакомым людям.
Правда, не вижу проблемы выложить номер карты сюда. Но если это проблема - прошу в л.с.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 20:30

  vitaliian написав:на финансовый форум вы привели аналогию с... 10 летним ребенком и почему то считаете это нормальным,

Есть форумчанин, который на полном серьёзе рассказывает "жаль, меня не послушались, я знаю как за месяц развернуть производство ракет" (цитата не дословная, но суть такая).
В отношении него аналогия более чем рабочая. Даже с элементами лести.
juristkostya
 
Повідомлень: 5431
З нами з: 08.12.13
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Подякували: 1100 раз.
 
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  #<1 ... 3227322832293230
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