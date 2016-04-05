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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 08 січ, 2023 20:27
pesikot написав: Hotab написав: 5929966 написав:
может давайте карту, по чуть зашлем думаю, форум все ж финансовый..
Я б підтримав цю ідею.
Сам нічого не прошу (ми в порядку і так), і рідко доначу (бо малу кому вірю), а своїм перевіреним би допоміг.
Але без показу картки в форум
Тільки особисто, тільки перевіреним
тоже предпочитаю помогать конкретным знакомым людям.
Правда, не вижу проблемы выложить номер карты сюда. Но если это проблема - прошу в л.с.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 20:30
vitaliian написав:
на финансовый форум вы привели аналогию с... 10 летним ребенком и почему то считаете это нормальным,
Есть форумчанин, который на полном серьёзе рассказывает "жаль, меня не послушались, я знаю как за месяц развернуть производство ракет" (цитата не дословная, но суть такая).
В отношении него аналогия более чем рабочая. Даже с элементами лести.
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