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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 08 січ, 2023 20:27
pesikot написав: Hotab написав: 5929966 написав:
может давайте карту, по чуть зашлем думаю, форум все ж финансовый..
Я б підтримав цю ідею.
Сам нічого не прошу (ми в порядку і так), і рідко доначу (бо малу кому вірю), а своїм перевіреним би допоміг.
Але без показу картки в форум
Тільки особисто, тільки перевіреним
тоже предпочитаю помогать конкретным знакомым людям.
Правда, не вижу проблемы выложить номер карты сюда. Но если это проблема - прошу в л.с.
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juristkostya
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Додано: Нед 08 січ, 2023 20:30
vitaliian написав:
на финансовый форум вы привели аналогию с... 10 летним ребенком и почему то считаете это нормальным,
Есть форумчанин, который на полном серьёзе рассказывает "жаль, меня не послушались, я знаю как за месяц развернуть производство ракет" (цитата не дословная, но суть такая).
В отношении него аналогия более чем рабочая. Даже с элементами лести.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 20:55
juristkostya написав: vitaliian написав:
на финансовый форум вы привели аналогию с... 10 летним ребенком и почему то считаете это нормальным,
Есть форумчанин, который на полном серьёзе рассказывает "жаль, меня не послушались, я знаю как за месяц развернуть производство ракет" (цитата не дословная, но суть такая).
В отношении него аналогия более чем рабочая. Даже с элементами лести.
И даже это не даёт вам права выносить публичных оценок. Напишите в личку, ты типа не прав, так и так, это будет корректно с любой точки зрения. Вы же не знаете преморбид и диагноз каждого форумчанина. Бывает такой патогенез, при котором критика буквально убивает человека. Фантазии могут быть вызваны декомпенсацией, которая позволяет сохранить целостность психики.
Эдик абсолютно беззлобный форумчанин, таких добрых людей нужно ещё поискать.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 08 січ, 2023 21:00, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 20:56
Успіх написав: yanyura написав:
Цены выросли. Самая дешевая колбаса 300 руб/кг, мясо с костями 350 руб/кг, макаронные 60 руб/0,4 кг, молоко домашнее 120 руб/1,5 л, коробок спичек 4 руб/кг и т.д.
Про ціни на харчі...
Так як ми скидались по 500грн щомісяця, а тепер/з Нового року по 1К в наш "загальний котел" на різні "дріб'язкові" потреби(ну там хліба докупити, чи майонезу, чи цибулі... чи щось на свята) то трохи знаю про місцеві ціни за нанадцять км від Бахмута))
Тож, що знаю:
Хліб - біля 30грн
Оселедець(шматочки філе) в банці(наче 1кг - не розгледів точно, але десь так) - 270грн
Гірчиця(в невеличкому пакеті) - 28грн
Цибуля - казали хлопці, що за мішок(з червоної сіточки) заплатили 800грн
- скільки в таких "сіточках" кг цибулі вміщається? 15-20кг?
А, ну і ще один побратим бушлат купляв, то щось 4К, чи 4800грн заплатив(а кажуть, що є якісь і по 8Кгрн)
Вообще то он из оккупации пишет, и что грн там уже не ходит, а только рубли. Зачем ему знать почем бушлат в грн с общего котла по 500)
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Додано: Нед 08 січ, 2023 21:01
vitaliian написав:
Фантазии могут быть вызваны декомпенсацией, которая позволяет сохранить целостность психики.
я об этом писал, и вы это даже процитировали. Но, по всему видать, "процитировать" не означает "прочитать"
)))))
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juristkostya
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Додано: Нед 08 січ, 2023 21:06
juristkostya написав: vitaliian написав:
Фантазии могут быть вызваны декомпенсацией, которая позволяет сохранить целостность психики.
я об этом писал, и вы это даже процитировали. Но, по всему видать, "процитировать" не означает "прочитать"
)))))
Сравнение себя с 10 Ти летними дало огромный рост вашему самомнению. Про декомпенсации не основная суть сказанного.
Действительно некоторые люди ведут себя как дети. Называется инфантилизм. Не нужно на каждого взрослого ребенка тыкать пальцем, вы не в зоопарке.
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vitaliian
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Додано: Нед 08 січ, 2023 21:07
Izya Cy написав:
Зачем ему знать почем
Я думав, що форумчанам буде цікаво...
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Додано: Нед 08 січ, 2023 21:14
vitaliian написав: juristkostya написав: vitaliian написав:
Фантазии могут быть вызваны декомпенсацией, которая позволяет сохранить целостность психики.
я об этом писал, и вы это даже процитировали. Но, по всему видать, "процитировать" не означает "прочитать"
)))))
Сравнение себя с 10 Ти летними дало огромный рост вашему самомнению. Про декомпенсации не основная суть сказанного.
Действительно некоторые люди ведут себя как дети. Называется инфантилизм. Не нужно на каждого взрослого ребенка тыкать пальцем, вы не в зоопарке.
как бы это повежливее.... В зоопарке я пальцем не тыкаю (здесь, видимо, мы имеем дело с некоторой вашей проекцией).
А вот указать собеседнику на ошибку, это норма. А если заблуждение носит систематический и навязчивый характер (как в этом случае) - то даже обязанность.
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juristkostya
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Додано: Нед 08 січ, 2023 22:09
lapay написав:
Якщо вже доведеться брати паспорт з куркою, заради рублів
Для того, чтобы получать орковскую пенсию, паспорт с курицей не нужен. Только:
- заявление
- ксерокопия и оригинал украинского паспорта
- ксерокопия и оригинал ИНН
- ксерокопия и оригинал пенсійного посвідчення.
Я обналичил (со своей укркарты знакомому на укркарту его дочки в Одессу) 500 грн (625 руб), этого минимум на месяц мне хватит (только на хлеб). Остальные взял гривнами, т.к. верю в нее.
В том же Херсоне, Киевской, Черниговской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях, в их частях, оккупированных орками в 2022-м, люди жили в намного более тяжелых условиях, но только незначительная часть их пошла на получение "курицы". У меня есть свои понятия о чести и достоинстве, так почему я должен изменить им из-за какой-то бумажки? Тем более, что через пару месяцев мне 71. В таком возрасте должно произойти что-то чрезвычайное, чтобы резко поменять свои убеждения.
Таким чрезвычайным для меня стало 24.02.2022, после которого у меня твердое убеждение, что недорашка как самостоятельная страна, не имеет права на существование, только, как минимум, как на карте у Буданова, и только под полным внешним контролем, особенно над ее вооруженными силами.
И спасибо всем, кто сказал добрые слова в мой адрес!
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yanyura
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