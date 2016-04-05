Додано: Нед 08 січ, 2023 22:09

lapay написав: Якщо вже доведеться брати паспорт з куркою, заради рублів Якщо вже доведеться брати паспорт з куркою, заради рублів

Для того, чтобы получать орковскую пенсию, паспорт с курицей не нужен. Только:- заявление- ксерокопия и оригинал украинского паспорта- ксерокопия и оригинал ИНН- ксерокопия и оригинал пенсійного посвідчення.Я обналичил (со своей укркарты знакомому на укркарту его дочки в Одессу) 500 грн (625 руб), этого минимум на месяц мне хватит (только на хлеб). Остальные взял гривнами, т.к. верю в нее.В том же Херсоне, Киевской, Черниговской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях, в их частях, оккупированных орками в 2022-м, люди жили в намного более тяжелых условиях, но только незначительная часть их пошла на получение "курицы". У меня есть свои понятия о чести и достоинстве, так почему я должен изменить им из-за какой-то бумажки? Тем более, что через пару месяцев мне 71. В таком возрасте должно произойти что-то чрезвычайное, чтобы резко поменять свои убеждения.Таким чрезвычайным для меня стало 24.02.2022, после которого у меня твердое убеждение, что недорашка как самостоятельная страна, не имеет права на существование, только, как минимум, как на карте у Буданова, и только под полным внешним контролем, особенно над ее вооруженными силами.И спасибо всем, кто сказал добрые слова в мой адрес!