тоже предпочитаю помогать конкретным знакомым людям.pesikot написав:
Але без показу картки в форум
Тільки особисто, тільки перевіреним
Правда, не вижу проблемы выложить номер карты сюда. Но если это проблема - прошу в л.с.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 20:27
тоже предпочитаю помогать конкретным знакомым людям.
Правда, не вижу проблемы выложить номер карты сюда. Но если это проблема - прошу в л.с.
Додано: Нед 08 січ, 2023 20:30
Есть форумчанин, который на полном серьёзе рассказывает "жаль, меня не послушались, я знаю как за месяц развернуть производство ракет" (цитата не дословная, но суть такая).
В отношении него аналогия более чем рабочая. Даже с элементами лести.
Додано: Нед 08 січ, 2023 20:55
И даже это не даёт вам права выносить публичных оценок. Напишите в личку, ты типа не прав, так и так, это будет корректно с любой точки зрения. Вы же не знаете преморбид и диагноз каждого форумчанина. Бывает такой патогенез, при котором критика буквально убивает человека. Фантазии могут быть вызваны декомпенсацией, которая позволяет сохранить целостность психики.
Эдик абсолютно беззлобный форумчанин, таких добрых людей нужно ещё поискать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 08 січ, 2023 21:00, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 08 січ, 2023 20:56
Вообще то он из оккупации пишет, и что грн там уже не ходит, а только рубли. Зачем ему знать почем бушлат в грн с общего котла по 500)
Додано: Нед 08 січ, 2023 21:01
Додано: Нед 08 січ, 2023 21:06
Сравнение себя с 10 Ти летними дало огромный рост вашему самомнению. Про декомпенсации не основная суть сказанного.
Действительно некоторые люди ведут себя как дети. Называется инфантилизм. Не нужно на каждого взрослого ребенка тыкать пальцем, вы не в зоопарке.
Додано: Нед 08 січ, 2023 21:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 08 січ, 2023 21:14
как бы это повежливее.... В зоопарке я пальцем не тыкаю (здесь, видимо, мы имеем дело с некоторой вашей проекцией).
А вот указать собеседнику на ошибку, это норма. А если заблуждение носит систематический и навязчивый характер (как в этом случае) - то даже обязанность.
Додано: Нед 08 січ, 2023 22:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Для того, чтобы получать орковскую пенсию, паспорт с курицей не нужен. Только:
- заявление
- ксерокопия и оригинал украинского паспорта
- ксерокопия и оригинал ИНН
- ксерокопия и оригинал пенсійного посвідчення.
Я обналичил (со своей укркарты знакомому на укркарту его дочки в Одессу) 500 грн (625 руб), этого минимум на месяц мне хватит (только на хлеб). Остальные взял гривнами, т.к. верю в нее.
В том же Херсоне, Киевской, Черниговской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях, в их частях, оккупированных орками в 2022-м, люди жили в намного более тяжелых условиях, но только незначительная часть их пошла на получение "курицы". У меня есть свои понятия о чести и достоинстве, так почему я должен изменить им из-за какой-то бумажки с ощипанной курицей или недовалютой, за попытки расплатиться которой в скором времени во многих местах и странах будут бить по морде лица? Тем более, что через пару месяцев мне 71. В таком возрасте должно произойти что-то чрезвычайное, чтобы резко поменять свои убеждения.
Таким чрезвычайным для меня стало 24.02.2022, после которого у меня твердое убеждение, что недорашка как самостоятельная страна, не имеет права на существование, только, как минимум, как на карте у Буданова, и только под полным внешним контролем, особенно над ее вооруженными силами.
И спасибо всем, кто сказал добрые слова в мой адрес!
Востаннє редагувалось yanyura в Нед 08 січ, 2023 22:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 08 січ, 2023 22:15
Цікаво як зветься цей клінічний випадок у психіатрії Тобто, коли людина на форумі вважає, що її обов'язок вказувати всім на помилки (помилкові в її уявленні - всі висловлювання, що не співпадають з її думками).
ПС. Ще більше мені цікаво, що там у Криму? Майже кожний день бавовна у різних місцях. Зараз у Саках, вчора - Джанкой (цікаво, чи поцілили в той ешелон з тридцятьма БМД?).
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