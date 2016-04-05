Фейковый удар воzмездия по Краматорску это не просто позор.



Это миниатюра РФ, где сложилась тотальная, самодостаточная завеса лжи и очковтирательства: лампасы и чекисты лгут Начальству, АП-шные медиа лгут публике, аналитики лгут референтам, ложь циркулирует в обществе, в экспертной среде. Лжи настолько много, что даже неплохие публицисты и блоггеры отталкиваются от несуществующих в реальности принципов — например, от превосходящих потерь ВСУ в конфликте. Откуда им было взяться, если мы видели множество осязаемых крупных разгромов и перегруппировок ВС РФ, и ни одного — у противника.



И самое страшное, что этого совершенно не стало меньше за прошедшие 11 месяцев. Совсем. Тупые бошки огорожены от реальности со 100% надёжностью, аналогов нет.



Нужна полная замена элит. Бескомпромиссная. А значит, и замена государства. Оно абсолютно недееспособно в своей лживой, многонациональной ублюдочности. До него не достучаться, оно таким уродилось и таким помрёт. До русских достучаться и объяснить безнадёжность РФ по идее можно, но они под мощными мороком и чарами. Как человек с патологическим сном. Щёлкаешь пальцами — он спит. Окликаешь — спит. Щипаешь — ничего. Даёшь пощёчину — ноль. Орёшь в ухо — только всхрапнул. Даже ушат ледяной воды не помогает.



Что его, резать что ли? Вот только резать будем не мы себя для пробуждения, резать будут нас, и насмерть — украинцы, многонационалы, западные партнёры Пыпы.. И проснувшаяся от потери крови Россия переместится из царства Морфея сразу в царство Аида.