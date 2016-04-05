juristkostya написав:. А если заблуждение носит систематический и навязчивый характер (как в этом случае) - то даже обязанность.
вот зря вы не посещаете зоопарки. Там для вас много полезного (без сарказма). В остальном вы - интересный собеседник, не скучный это точно. Роспропаганда в Латвии (8 лет назад надо было начинать такой юмор давить...)
Фейковый удар воzмездия по Краматорску это не просто позор.
Это миниатюра РФ, где сложилась тотальная, самодостаточная завеса лжи и очковтирательства: лампасы и чекисты лгут Начальству, АП-шные медиа лгут публике, аналитики лгут референтам, ложь циркулирует в обществе, в экспертной среде. Лжи настолько много, что даже неплохие публицисты и блоггеры отталкиваются от несуществующих в реальности принципов — например, от превосходящих потерь ВСУ в конфликте. Откуда им было взяться, если мы видели множество осязаемых крупных разгромов и перегруппировок ВС РФ, и ни одного — у противника.
И самое страшное, что этого совершенно не стало меньше за прошедшие 11 месяцев. Совсем. Тупые бошки огорожены от реальности со 100% надёжностью, аналогов нет.
Нужна полная замена элит. Бескомпромиссная. А значит, и замена государства. Оно абсолютно недееспособно в своей лживой, многонациональной ублюдочности. До него не достучаться, оно таким уродилось и таким помрёт. До русских достучаться и объяснить безнадёжность РФ по идее можно, но они под мощными мороком и чарами. Как человек с патологическим сном. Щёлкаешь пальцами — он спит. Окликаешь — спит. Щипаешь — ничего. Даёшь пощёчину — ноль. Орёшь в ухо — только всхрапнул. Даже ушат ледяной воды не помогает.
Что его, резать что ли? Вот только резать будем не мы себя для пробуждения, резать будут нас, и насмерть — украинцы, многонационалы, западные партнёры Пыпы.. И проснувшаяся от потери крови Россия переместится из царства Морфея сразу в царство Аида.
У меня глаза на лоб полезли, когда я это прочитал. Так ненавидеть свою страну, свой народ, символы государственности. Власть ускоренно дискредитировала это все за 11 месяцев втирая ложь про 2ю армию мира и другие мифы. А ведь он прав. С поражением не будет прежней росии (возможно никакой не будет).
Минобороны РФ заявило, что нанесенный этой ночью удар по Краматорску якобы был местью за удар по расположению российских мобилизованных в ПТУ в Макеевке, и там якобы погибли 600 украинских военных. На место приехали британские, финские и итальянские журналисты, сфотографировали воронку в 50 метрах от здания, опросили местных жителей, и пришли к выводу, что в результате никто не пострадал, а здание получило небольшие повреждения, скорее всего, от ракеты С-300. Фотографии были настолько красноречивыми, что от них офигели даже русские пропагандисты, в очередной раз осознавшие, что Минобороны РФ кормит их бредом🤷♀️ https://t.me/yigal_levin/38515