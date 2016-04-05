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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3228322932303231
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 22:26

  juristkostya написав:. А если заблуждение носит систематический и навязчивый характер (как в этом случае) - то даже обязанность.
вот зря вы не посещаете зоопарки. Там для вас много полезного (без сарказма). В остальном вы - интересный собеседник, не скучный это точно.
Роспропаганда в Латвии (8 лет назад надо было начинать такой юмор давить...)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 23:14

И цитата на сон грядущий (канал вражеский)

Фейковый удар воzмездия по Краматорску это не просто позор.

Это миниатюра РФ, где сложилась тотальная, самодостаточная завеса лжи и очковтирательства: лампасы и чекисты лгут Начальству, АП-шные медиа лгут публике, аналитики лгут референтам, ложь циркулирует в обществе, в экспертной среде. Лжи настолько много, что даже неплохие публицисты и блоггеры отталкиваются от несуществующих в реальности принципов — например, от превосходящих потерь ВСУ в конфликте. Откуда им было взяться, если мы видели множество осязаемых крупных разгромов и перегруппировок ВС РФ, и ни одного — у противника.

И самое страшное, что этого совершенно не стало меньше за прошедшие 11 месяцев. Совсем. Тупые бошки огорожены от реальности со 100% надёжностью, аналогов нет.

Нужна полная замена элит. Бескомпромиссная. А значит, и замена государства. Оно абсолютно недееспособно в своей лживой, многонациональной ублюдочности. До него не достучаться, оно таким уродилось и таким помрёт. До русских достучаться и объяснить безнадёжность РФ по идее можно, но они под мощными мороком и чарами. Как человек с патологическим сном. Щёлкаешь пальцами — он спит. Окликаешь — спит. Щипаешь — ничего. Даёшь пощёчину — ноль. Орёшь в ухо — только всхрапнул. Даже ушат ледяной воды не помогает.

Что его, резать что ли? Вот только резать будем не мы себя для пробуждения, резать будут нас, и насмерть — украинцы, многонационалы, западные партнёры Пыпы.. И проснувшаяся от потери крови Россия переместится из царства Морфея сразу в царство Аида.

У меня глаза на лоб полезли, когда я это прочитал. Так ненавидеть свою страну, свой народ, символы государственности. Власть ускоренно дискредитировала это все за 11 месяцев втирая ложь про 2ю армию мира и другие мифы. А ведь он прав. С поражением не будет прежней росии (возможно никакой не будет). Украинцы русских резать не будут, а чеченцы уже сейчас себе это позволяют фривольно.

Ну и местные уже всерьез задумываются а кто дальше
Как бы ни смешно это ни выглядело со стороны, но позиционирование Медведева в качестве оголтелого — это его личная стратегия выживания на будущее, которое, возможно, достаточно близко. Вполне может сложиться ситуация, когда «Россия после Путина» наступит быстро и, как это принято в России, внезапно. Собственно, сам Путин появился так — внезапно. Медведев тоже оказался первым лицом по тому же принципу, да и возвращение обратно Путина, хотя и было вполне очевидным, но тоже не выглядело логичным. В общем, принцип держать население в изумлении у нас работает лучше всего. Хорошо, что хоть что-то работает хорошо.

Нюанс в том, что «после Путина» могут прийти к власти только представители силовых структур. По крайней мере, первое «поколение» будет состоять однозначно из них. И, конечно же, им потребуются какие-то штатские, которых они поставят перед собой.

В случае, если силовики не удержат власть, и она пойдет вразнос (генералы могут захватить власть, но вот править — тут всегда возникают проблемы), тогда на арене стихийных событий появятся две другие организованные силы — региональные кланы и организованная преступность. Других организованных сил в стране просто нет.

Медведев делает ставку на системный сюжет. И ему нужно продемонстрировать силовикам две вещи. Во-первых, я свой, во-вторых — я полностью предсказуемый и управляемый. В случае, если ему удастся их убедить, он, как ни странно — первый кандидат на сомнительную роль председателя временного правительства. Не удастся — будут другие лица.

Нюанс в том, что после прихода к власти силовиков они будут вынуждены провести показательную зачистку в высшей кремлевской знати: все провалы Путина за все годы нужно на кого-то списать. Чтобы получить возможность начать переговоры — как внутри страны, так и снаружи.

Логично, что Медведев сейчас выпрыгивает из одежды. Он — один из первых кандидатов на чистку. При Путине он лицо неприкосновенное хотя бы потому, что бывший президент и член тандема. А вот после него — тут появляются варианты. А значит, речь здесь не столько о борьбе за будущую власть, сколько за текущее выживание. Поэтому Медведев и старается изо всех сил.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 09 січ, 2023 05:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 23:59

Минобороны РФ заявило, что нанесенный этой ночью удар по Краматорску якобы был местью за удар по расположению российских мобилизованных в ПТУ в Макеевке, и там якобы погибли 600 украинских военных. На место приехали британские, финские и итальянские журналисты, сфотографировали воронку в 50 метрах от здания, опросили местных жителей, и пришли к выводу, что в результате никто не пострадал, а здание получило небольшие повреждения, скорее всего, от ракеты С-300. Фотографии были настолько красноречивыми, что от них офигели даже русские пропагандисты, в очередной раз осознавшие, что Минобороны РФ кормит их бредом🤷‍♀️
https://t.me/yigal_levin/38515

‼️Будівля того самого 28 гуртожитка, де за словами Конашенкова знищили 600 українських військовослужбовців
https://t.me/bochkala_war/11041?single

Фото видео по ссылке
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 09 січ, 2023 05:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 01:14

  yanyura написав:В последние недели и особенно последние дни (минимум раз в 2-3 дня) отдаленное, но слышное "бухканье" показывает, что родные ЗСУ о нас не забыли. И это радует и дает надежду.

Прошу прощения, что много написал, но иногда так хочется выговориться!

Не стримуйте себе, вважаю, тут усі чекають на ваші пости.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 07:25

  pesikot написав:
  Hotab написав:
  5929966 написав:

может давайте карту, по чуть зашлем думаю, форум все ж финансовый..

Я б підтримав цю ідею.
Сам нічого не прошу (ми в порядку і так), і рідко доначу (бо малу кому вірю), а своїм перевіреним би допоміг.

Але без показу картки в форум
Тільки особисто, тільки перевіреним



та номер карти без всього іншого ніяк не деаноніть імно, волонтьори на всю країну світять ті картки чи на весь фейсбук-не чув про проблеми...
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 08:02

  vitaliian написав:вот зря вы не посещаете зоопарки.

Всё-таки, у вас проблемы с восприятием письменного текста.
"Не тыкаю пальцем в зоопарке" совершенно не равно "не посещаю зоопарки".
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