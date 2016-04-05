Додано: Нед 08 січ, 2023 23:14

Фейковый удар воzмездия по Краматорску это не просто позор.



Это миниатюра РФ, где сложилась тотальная, самодостаточная завеса лжи и очковтирательства: лампасы и чекисты лгут Начальству, АП-шные медиа лгут публике, аналитики лгут референтам, ложь циркулирует в обществе, в экспертной среде. Лжи настолько много, что даже неплохие публицисты и блоггеры отталкиваются от несуществующих в реальности принципов — например, от превосходящих потерь ВСУ в конфликте. Откуда им было взяться, если мы видели множество осязаемых крупных разгромов и перегруппировок ВС РФ, и ни одного — у противника.



И самое страшное, что этого совершенно не стало меньше за прошедшие 11 месяцев. Совсем. Тупые бошки огорожены от реальности со 100% надёжностью, аналогов нет.



Нужна полная замена элит. Бескомпромиссная. А значит, и замена государства. Оно абсолютно недееспособно в своей лживой, многонациональной ублюдочности. До него не достучаться, оно таким уродилось и таким помрёт. До русских достучаться и объяснить безнадёжность РФ по идее можно, но они под мощными мороком и чарами. Как человек с патологическим сном. Щёлкаешь пальцами — он спит. Окликаешь — спит. Щипаешь — ничего. Даёшь пощёчину — ноль. Орёшь в ухо — только всхрапнул. Даже ушат ледяной воды не помогает.



Что его, резать что ли? Вот только резать будем не мы себя для пробуждения, резать будут нас, и насмерть — украинцы, многонационалы, западные партнёры Пыпы.. И проснувшаяся от потери крови Россия переместится из царства Морфея сразу в царство Аида.

Как бы ни смешно это ни выглядело со стороны, но позиционирование Медведева в качестве оголтелого — это его личная стратегия выживания на будущее, которое, возможно, достаточно близко. Вполне может сложиться ситуация, когда «Россия после Путина» наступит быстро и, как это принято в России, внезапно. Собственно, сам Путин появился так — внезапно. Медведев тоже оказался первым лицом по тому же принципу, да и возвращение обратно Путина, хотя и было вполне очевидным, но тоже не выглядело логичным. В общем, принцип держать население в изумлении у нас работает лучше всего. Хорошо, что хоть что-то работает хорошо.



Нюанс в том, что «после Путина» могут прийти к власти только представители силовых структур. По крайней мере, первое «поколение» будет состоять однозначно из них. И, конечно же, им потребуются какие-то штатские, которых они поставят перед собой.



В случае, если силовики не удержат власть, и она пойдет вразнос (генералы могут захватить власть, но вот править — тут всегда возникают проблемы), тогда на арене стихийных событий появятся две другие организованные силы — региональные кланы и организованная преступность. Других организованных сил в стране просто нет.



Медведев делает ставку на системный сюжет. И ему нужно продемонстрировать силовикам две вещи. Во-первых, я свой, во-вторых — я полностью предсказуемый и управляемый. В случае, если ему удастся их убедить, он, как ни странно — первый кандидат на сомнительную роль председателя временного правительства. Не удастся — будут другие лица.



Нюанс в том, что после прихода к власти силовиков они будут вынуждены провести показательную зачистку в высшей кремлевской знати: все провалы Путина за все годы нужно на кого-то списать. Чтобы получить возможность начать переговоры — как внутри страны, так и снаружи.



Логично, что Медведев сейчас выпрыгивает из одежды. Он — один из первых кандидатов на чистку. При Путине он лицо неприкосновенное хотя бы потому, что бывший президент и член тандема. А вот после него — тут появляются варианты. А значит, речь здесь не столько о борьбе за будущую власть, сколько за текущее выживание. Поэтому Медведев и старается изо всех сил.

У меня глаза на лоб полезли, когда я это прочитал. Так ненавидеть свою страну, свой народ, символы государственности. Власть ускоренно дискредитировала это все за 11 месяцев втирая ложь про 2ю армию мира и другие мифы. А ведь он прав. С поражением не будет прежней росии (возможно никакой не будет). Украинцы русских резать не будут, а чеченцы уже сейчас себе это позволяют фривольно.Ну и местные уже всерьез задумываются а кто дальше