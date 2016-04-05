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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 09 січ, 2023 09:16
vitaliian написав: juristkostya написав: vitaliian написав:
на финансовый форум вы привели аналогию с... 10 летним ребенком и почему то считаете это нормальным,
Есть форумчанин, который на полном серьёзе рассказывает "жаль, меня не послушались, я знаю как за месяц развернуть производство ракет" (цитата не дословная, но суть такая).
В отношении него аналогия более чем рабочая. Даже с элементами лести.
И даже это не даёт вам права выносить публичных оценок. Напишите в личку, ты типа не прав, так и так, это будет корректно с любой точки зрения. Вы же не знаете преморбид и диагноз каждого форумчанина. Бывает такой патогенез, при котором критика буквально убивает человека. Фантазии могут быть вызваны декомпенсацией, которая позволяет сохранить целостность психики.
Эдик абсолютно беззлобный форумчанин, таких добрых людей нужно ещё поискать.
могу рассказать подробности создания ракеты (ну скорее БПЛА) с параметрами 700кг тротила * 1500км, только не открыто на странице, а например на почту, допустим vitaliian, он вроде не ватник, а он скажет тема реальная или нет, если ему поверите, там всё просто до безобразия...
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Додано: Пон 09 січ, 2023 09:28
sergey_sryvkin написав:
Не стримуйте себе, вважаю, тут усі чекають на ваші пости.
без сумніву, навіть мені цікаво, хоч я до 2022 багато років не заходив на форум (ще з часів роботи в банку) і мало кого памятаю з форумчан
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Додано: Пон 09 січ, 2023 09:30
edvardd написав:
допустим vitaliian, он вроде не ватник, а он скажет тема реальная или нет,
Безусловно, если кто не ватник, значит, он по умолчанию технолог аэрокосмического производства.
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