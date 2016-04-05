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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3229323032313232
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 09:16

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:на финансовый форум вы привели аналогию с... 10 летним ребенком и почему то считаете это нормальным,

Есть форумчанин, который на полном серьёзе рассказывает "жаль, меня не послушались, я знаю как за месяц развернуть производство ракет" (цитата не дословная, но суть такая).
В отношении него аналогия более чем рабочая. Даже с элементами лести.

И даже это не даёт вам права выносить публичных оценок. Напишите в личку, ты типа не прав, так и так, это будет корректно с любой точки зрения. Вы же не знаете преморбид и диагноз каждого форумчанина. Бывает такой патогенез, при котором критика буквально убивает человека. Фантазии могут быть вызваны декомпенсацией, которая позволяет сохранить целостность психики.
Эдик абсолютно беззлобный форумчанин, таких добрых людей нужно ещё поискать.

могу рассказать подробности создания ракеты (ну скорее БПЛА) с параметрами 700кг тротила * 1500км, только не открыто на странице, а например на почту, допустим vitaliian, он вроде не ватник, а он скажет тема реальная или нет, если ему поверите, там всё просто до безобразия...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 09:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Не стримуйте себе, вважаю, тут усі чекають на ваші пости.


без сумніву, навіть мені цікаво, хоч я до 2022 багато років не заходив на форум (ще з часів роботи в банку) і мало кого памятаю з форумчан
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 09:30

  edvardd написав:допустим vitaliian, он вроде не ватник, а он скажет тема реальная или нет,

Безусловно, если кто не ватник, значит, он по умолчанию технолог аэрокосмического производства.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:39

  edvardd написав:могу рассказать подробности создания ракеты (ну скорее БПЛА) с параметрами 700кг тротила * 1500км, только не открыто на странице, а например на почту, допустим vitaliian
не, я ни одной ракеты в руках не держал, и вообще от военной темы далёк, как от луны
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:46

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:вот зря вы не посещаете зоопарки.

"Не тыкаю пальцем в зоопарке" совершенно не равно "не посещаю зоопарки".

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 09 січ, 2023 11:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:
  vitaliian написав:И даже это не даёт вам права выносить публичных оценок. Напишите в личку, ты типа не прав, так и так, это будет корректно с любой точки зрения. Вы же не знаете преморбид и диагноз каждого форумчанина. Бывает такой патогенез, при котором критика буквально убивает человека. Фантазии могут быть вызваны декомпенсацией, которая позволяет сохранить целостность психики.
Эдик абсолютно беззлобный форумчанин, таких добрых людей нужно ещё поискать.

могу рассказать подробности создания ракеты (ну скорее БПЛА) с параметрами 700кг тротила * 1500км, только не открыто на странице, а например на почту, допустим vitaliian, он вроде не ватник, а он скажет тема реальная или нет, если ему поверите, там всё просто до безобразия...
При всій повазі, але не всяка країна в принципі здатна таке виготовити, на подібні розробки йшли роки й мільярди інвестицій, а тут "просто до бєзобразія"...
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 12:01

  Faceless написав:
edvardd написав:
  vitaliian написав:И даже это не даёт вам права выносить публичных оценок. Напишите в личку, ты типа не прав, так и так, это будет корректно с любой точки зрения. Вы же не знаете преморбид и диагноз каждого форумчанина. Бывает такой патогенез, при котором критика буквально убивает человека. Фантазии могут быть вызваны декомпенсацией, которая позволяет сохранить целостность психики.
Эдик абсолютно беззлобный форумчанин, таких добрых людей нужно ещё поискать.

могу рассказать подробности создания ракеты (ну скорее БПЛА) с параметрами 700кг тротила * 1500км, только не открыто на странице, а например на почту, допустим vitaliian, он вроде не ватник, а он скажет тема реальная или нет, если ему поверите, там всё просто до безобразия...
При всій повазі, але не всяка країна в принципі здатна таке виготовити, на подібні розробки йшли роки й мільярди інвестицій, а тут "просто до бєзобразія"...

створювати не з нуля, були ж авіа і космічні розробки, Антнов, Южмаш, там мілярди ішли із бюджету, тільки на розпил, а не на розробку
flyman
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  #<1 ... 3229323032313232
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