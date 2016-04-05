vitaliian написав:

juristkostya написав: vitaliian написав: на финансовый форум вы привели аналогию с... 10 летним ребенком и почему то считаете это нормальным, на финансовый форум вы привели аналогию с... 10 летним ребенком и почему то считаете это нормальным,

Есть форумчанин, который на полном серьёзе рассказывает "жаль, меня не послушались, я знаю как за месяц развернуть производство ракет" (цитата не дословная, но суть такая).

В отношении него аналогия более чем рабочая. Даже с элементами лести. Есть форумчанин, который на полном серьёзе рассказывает "жаль, меня не послушались, я знаю как за месяц развернуть производство ракет" (цитата не дословная, но суть такая).В отношении него аналогия более чем рабочая. Даже с элементами лести.

И даже это не даёт вам права выносить публичных оценок. Напишите в личку, ты типа не прав, так и так, это будет корректно с любой точки зрения. Вы же не знаете преморбид и диагноз каждого форумчанина. Бывает такой патогенез, при котором критика буквально убивает человека. Фантазии могут быть вызваны декомпенсацией, которая позволяет сохранить целостность психики.Эдик абсолютно беззлобный форумчанин, таких добрых людей нужно ещё поискать.