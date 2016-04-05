vitaliian написав:на финансовый форум вы привели аналогию с... 10 летним ребенком и почему то считаете это нормальным,
Есть форумчанин, который на полном серьёзе рассказывает "жаль, меня не послушались, я знаю как за месяц развернуть производство ракет" (цитата не дословная, но суть такая). В отношении него аналогия более чем рабочая. Даже с элементами лести.
И даже это не даёт вам права выносить публичных оценок. Напишите в личку, ты типа не прав, так и так, это будет корректно с любой точки зрения. Вы же не знаете преморбид и диагноз каждого форумчанина. Бывает такой патогенез, при котором критика буквально убивает человека. Фантазии могут быть вызваны декомпенсацией, которая позволяет сохранить целостность психики. Эдик абсолютно беззлобный форумчанин, таких добрых людей нужно ещё поискать.
могу рассказать подробности создания ракеты (ну скорее БПЛА) с параметрами 700кг тротила * 1500км, только не открыто на странице, а например на почту, допустим vitaliian, он вроде не ватник, а он скажет тема реальная или нет, если ему поверите, там всё просто до безобразия...
vitaliian написав:И даже это не даёт вам права выносить публичных оценок. Напишите в личку, ты типа не прав, так и так, это будет корректно с любой точки зрения. Вы же не знаете преморбид и диагноз каждого форумчанина. Бывает такой патогенез, при котором критика буквально убивает человека. Фантазии могут быть вызваны декомпенсацией, которая позволяет сохранить целостность психики. Эдик абсолютно беззлобный форумчанин, таких добрых людей нужно ещё поискать.
могу рассказать подробности создания ракеты (ну скорее БПЛА) с параметрами 700кг тротила * 1500км, только не открыто на странице, а например на почту, допустим vitaliian, он вроде не ватник, а он скажет тема реальная или нет, если ему поверите, там всё просто до безобразия...
При всій повазі, але не всяка країна в принципі здатна таке виготовити, на подібні розробки йшли роки й мільярди інвестицій, а тут "просто до бєзобразія"...
vitaliian написав:И даже это не даёт вам права выносить публичных оценок. Напишите в личку, ты типа не прав, так и так, это будет корректно с любой точки зрения. Вы же не знаете преморбид и диагноз каждого форумчанина. Бывает такой патогенез, при котором критика буквально убивает человека. Фантазии могут быть вызваны декомпенсацией, которая позволяет сохранить целостность психики. Эдик абсолютно беззлобный форумчанин, таких добрых людей нужно ещё поискать.
могу рассказать подробности создания ракеты (ну скорее БПЛА) с параметрами 700кг тротила * 1500км, только не открыто на странице, а например на почту, допустим vitaliian, он вроде не ватник, а он скажет тема реальная или нет, если ему поверите, там всё просто до безобразия...
При всій повазі, але не всяка країна в принципі здатна таке виготовити, на подібні розробки йшли роки й мільярди інвестицій, а тут "просто до бєзобразія"...
створювати не з нуля, були ж авіа і космічні розробки, Антнов, Южмаш, там мілярди ішли із бюджету, тільки на розпил, а не на розробку
vitaliian написав:И даже это не даёт вам права выносить публичных оценок. Напишите в личку, ты типа не прав, так и так, это будет корректно с любой точки зрения. Вы же не знаете преморбид и диагноз каждого форумчанина. Бывает такой патогенез, при котором критика буквально убивает человека. Фантазии могут быть вызваны декомпенсацией, которая позволяет сохранить целостность психики. Эдик абсолютно беззлобный форумчанин, таких добрых людей нужно ещё поискать.
могу рассказать подробности создания ракеты (ну скорее БПЛА) с параметрами 700кг тротила * 1500км, только не открыто на странице, а например на почту, допустим vitaliian, он вроде не ватник, а он скажет тема реальная или нет, если ему поверите, там всё просто до безобразия...
При всій повазі, але не всяка країна в принципі здатна таке виготовити, на подібні розробки йшли роки й мільярди інвестицій, а тут "просто до бєзобразія"...
могу вам написать, там всё просто, поймёт даже ребёнок, но юристу нужен акт экпертизы, подписанный 20ю академиками и заверенный 10ю нотариусами...поэтому бестолку...
edvardd написав:могу рассказать подробности создания ракеты (ну скорее БПЛА) с параметрами 700кг тротила * 1500км, только не открыто на странице, а например на почту, допустим vitaliian, он вроде не ватник, а он скажет тема реальная или нет, если ему поверите, там всё просто до безобразия...
ну напишіть мені, отримаєте принаймні критичний відгук від інженера. Особливо цікавлять такі моменти, як цілеуказання та навігація в умовах роботи РЕБ.