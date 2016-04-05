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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 09 січ, 2023 12:45
У Путина кончаются деньги, но он хочет воевать дальше
В России начинаются серьезные экономические проблемы.
Раскулачивание «Газпрома»: самой мощной госкорпорации Кремль приказал перечислить в бюджет 1,2 трлн рублей в виде дополнительных налогов.
Чиновники обсуждают планы, чтобы остальные крупные компании выплатили в бюджет дивиденды выше 50% чистой прибыли. Кроме этого их обяжут совершить крупные единоразовые выплаты.
В бюджете-2023 на военные нужды заложено 5 триллионов рублей, что на 1,5 триллиона больше суммы, которая планировалась изначально.
Кроме военных расходов, 4,4 триллиона рублей выделено на содержание МВД, росгвардии, спецслужб, следственного комитета, прокуратуры и системы ФСИН.
Дефицит бюджета составит 2,9 триллиона рублей. При доходах в 26,1 трлн рублей, правительство намерено потратить 29 трлн рублей. Но это оптимистический прогноз, на самом деле дефицит бюджета может быть значительно выше.
По оценкам экспертов один день войны против Украины обходится россии в сумму около $400 миллионов.
Но все это не пока не останавливает кремлевского диктатора. Однако экономисты предупреждают о грозящей катастрофе. Если падение цен на нефть станет долгосрочным трендом (а к этому все и идет), то расходы бюджета придется урезать до минимума.
📷 Reuters
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fler
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Додано: Пон 09 січ, 2023 13:02
edvardd написав: Faceless написав:
edvardd написав:[quote="5527476:vitaliian"]
И даже это не даёт вам права выносить публичных оценок. Напишите в личку, ты типа не прав, так и так, это будет корректно с любой точки зрения. Вы же не знаете преморбид и диагноз каждого форумчанина. Бывает такой патогенез, при котором критика буквально убивает человека. Фантазии могут быть вызваны декомпенсацией, которая позволяет сохранить целостность психики.
Эдик абсолютно беззлобный форумчанин, таких добрых людей нужно ещё поискать.
могу рассказать подробности создания ракеты (ну скорее БПЛА) с параметрами 700кг тротила * 1500км, только не открыто на странице, а например на почту, допустим vitaliian, он вроде не ватник, а он скажет тема реальная или нет, если ему поверите, там всё просто до безобразия...
При всій повазі, але не всяка країна в принципі здатна таке виготовити, на подібні розробки йшли роки й мільярди інвестицій, а тут "просто до бєзобразія"...
могу вам написать, там всё просто, поймёт даже ребёнок, но юристу нужен акт экпертизы, подписанный 20ю академиками и заверенный 10ю нотариусами...поэтому бестолку...[/quote]Я навіть обіцяю не дуже критикувати
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Додано: Пон 09 січ, 2023 13:14
fler ЗВР і фонд майбутнього більше 100 млрд. $ покриють дефіцит бюджету цього року без проблем. І 24 можна протриматися трохи девальвувавши дерев'яні...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 09 січ, 2023 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 13:19
Дюрі-бачі написав:fler
ЗВР і фонд майбутнього більше 100 млрд. $ покриють дефіцит бюджету цього року без проблем
Ранее я писал что на год им денег хватает и без экспорта. Единственное бутылочное горло оружие. С этим проблемы, вражеские паблики в основном об этом плачут. Пока что стратегия закидать хаймарсы мясом, чтобы закончились БП как у нас так и у партнёров.
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vitaliian
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Додано: Пон 09 січ, 2023 13:25
vitaliian написав: Дюрі-бачі написав:fler
ЗВР і фонд майбутнього більше 100 млрд. $ покриють дефіцит бюджету цього року без проблем
Ранее я писал что на год им денег хватает и без экспорта. Единственное бутылочное горло оружие. С этим проблемы, вражеские паблики в основном об этом плачут. Пока что стратегия закидать хаймарсы мясом, чтобы закончились БП как у нас так и у партнёров.
наразі боротьба на виснаження,
або ішак або падішах
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