Додано: Пон 09 січ, 2023 12:45

У Путина кончаются деньги, но он хочет воевать дальше

В России начинаются серьезные экономические проблемы.

Раскулачивание «Газпрома»: самой мощной госкорпорации Кремль приказал перечислить в бюджет 1,2 трлн рублей в виде дополнительных налогов.

Чиновники обсуждают планы, чтобы остальные крупные компании выплатили в бюджет дивиденды выше 50% чистой прибыли. Кроме этого их обяжут совершить крупные единоразовые выплаты.

В бюджете-2023 на военные нужды заложено 5 триллионов рублей, что на 1,5 триллиона больше суммы, которая планировалась изначально.

Кроме военных расходов, 4,4 триллиона рублей выделено на содержание МВД, росгвардии, спецслужб, следственного комитета, прокуратуры и системы ФСИН.

Дефицит бюджета составит 2,9 триллиона рублей. При доходах в 26,1 трлн рублей, правительство намерено потратить 29 трлн рублей. Но это оптимистический прогноз, на самом деле дефицит бюджета может быть значительно выше.

По оценкам экспертов один день войны против Украины обходится россии в сумму около $400 миллионов.

Но все это не пока не останавливает кремлевского диктатора. Однако экономисты предупреждают о грозящей катастрофе. Если падение цен на нефть станет долгосрочным трендом (а к этому все и идет), то расходы бюджета придется урезать до минимума.



📷 Reuters