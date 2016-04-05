У Путина кончаются деньги, но он хочет воевать дальше В России начинаются серьезные экономические проблемы. Раскулачивание «Газпрома»: самой мощной госкорпорации Кремль приказал перечислить в бюджет 1,2 трлн рублей в виде дополнительных налогов. Чиновники обсуждают планы, чтобы остальные крупные компании выплатили в бюджет дивиденды выше 50% чистой прибыли. Кроме этого их обяжут совершить крупные единоразовые выплаты. В бюджете-2023 на военные нужды заложено 5 триллионов рублей, что на 1,5 триллиона больше суммы, которая планировалась изначально. Кроме военных расходов, 4,4 триллиона рублей выделено на содержание МВД, росгвардии, спецслужб, следственного комитета, прокуратуры и системы ФСИН. Дефицит бюджета составит 2,9 триллиона рублей. При доходах в 26,1 трлн рублей, правительство намерено потратить 29 трлн рублей. Но это оптимистический прогноз, на самом деле дефицит бюджета может быть значительно выше. По оценкам экспертов один день войны против Украины обходится россии в сумму около $400 миллионов. Но все это не пока не останавливает кремлевского диктатора. Однако экономисты предупреждают о грозящей катастрофе. Если падение цен на нефть станет долгосрочным трендом (а к этому все и идет), то расходы бюджета придется урезать до минимума.
edvardd написав:[quote="5527476:vitaliian"] И даже это не даёт вам права выносить публичных оценок. Напишите в личку, ты типа не прав, так и так, это будет корректно с любой точки зрения. Вы же не знаете преморбид и диагноз каждого форумчанина. Бывает такой патогенез, при котором критика буквально убивает человека. Фантазии могут быть вызваны декомпенсацией, которая позволяет сохранить целостность психики. Эдик абсолютно беззлобный форумчанин, таких добрых людей нужно ещё поискать.
могу рассказать подробности создания ракеты (ну скорее БПЛА) с параметрами 700кг тротила * 1500км, только не открыто на странице, а например на почту, допустим vitaliian, он вроде не ватник, а он скажет тема реальная или нет, если ему поверите, там всё просто до безобразия...
При всій повазі, але не всяка країна в принципі здатна таке виготовити, на подібні розробки йшли роки й мільярди інвестицій, а тут "просто до бєзобразія"...
могу вам написать, там всё просто, поймёт даже ребёнок, но юристу нужен акт экпертизы, подписанный 20ю академиками и заверенный 10ю нотариусами...поэтому бестолку...[/quote]Я навіть обіцяю не дуже критикувати
Дюрі-бачі написав:fler ЗВР і фонд майбутнього більше 100 млрд. $ покриють дефіцит бюджету цього року без проблем
Ранее я писал что на год им денег хватает и без экспорта. Единственное бутылочное горло оружие. С этим проблемы, вражеские паблики в основном об этом плачут. Пока что стратегия закидать хаймарсы мясом, чтобы закончились БП как у нас так и у партнёров.
Дюрі-бачі написав:fler ЗВР і фонд майбутнього більше 100 млрд. $ покриють дефіцит бюджету цього року без проблем
Ранее я писал что на год им денег хватает и без экспорта. Единственное бутылочное горло оружие. С этим проблемы, вражеские паблики в основном об этом плачут. Пока что стратегия закидать хаймарсы мясом, чтобы закончились БП как у нас так и у партнёров.
наразі боротьба на виснаження, або ішак або падішах
Нічого незвичного: на росії у літака відчинилися двері просто під час польоту на висоті кількох кілометрів Ан-26, що летів з Магану до Магадана, раптово розгерметизувався — судячи з відео, яке зняв один з пасажирів, задні двері відкрились наполовину. https://t.me/evpatoriyachat2/173607
Хто може, поясніть, пліз, які наслідки цього мали статися.
«Ничем не может стрелять»: оккупант рассказал о больших проблемах со сдачей подлодки в РФ (Аудио-перехват)
В российском флоте наблюдаются большие проблемы. Один из оккупантов рассказал, что новая подлодка РФ, которую нужно сдать министерству обороны страны-агрессора, не готова.
В частности, она даже не стреляет. Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, который предоставила OBOZREVATEL хакерская группировка «Фронтовые разговоры оккупантов».
Отмечается, что подводный флот оккупантов готовится идти ко дну, поскольку главный критерий эффективности выполнения оборонного заказа – перекладывание ответственности за провалы на другого.
На данный момент захватчикам необходимо отдавать в строй новую подлодку, а там ничего не готово. Она даже не стреляет. И все теперь в ожидании, кто же наберется смелости сообщить заместителю министра обороны этот досадный факт, и в результате получить от него.
fler написав:Хто може, поясніть, пліз, які наслідки цього мали статися
Думаю мова йшла про висоту не більше 5 км. (А скоріше за все 100 ешелон (3050 метрів) або сусідній) Інакше той, хто це повідомив, мабуть би не повідомив. Крім різкого зниження температури (можливо навіть поява туману в кабіні пілотів і вантажній кабіні) та дискомфорту вухам, навряд чи там щось буде серйозне. тим більше, що в самій вантажній кабіні підтримують "висоту" десь 2-3 км, тобто перепад там з 2-3 км до 5 км, тобто не сильний). Якби на 11 км розгерметизація... Ммммм. Але у 26-го стеля 7.5км
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 09 січ, 2023 15:38, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Хто може, поясніть, пліз, які наслідки цього мали статися
Думаю мова йшла про висоту не більше 5 км. (А скоріше за все 100 ешелон (3050 метрів) або сусідній) Інакше той, хто це повідомив, мабуть би не повідомив. Крім різкого зниження температури (можливо навіть поява туману в кабіні пілотів і вантажній кабіні) та дискомфорту вухам, навряд чи там щось буде серйозне. тим більше, що в самій вантажній кабіні підтримують "висоту" десь 2-3 км, тобто перепад там з 5 км до 2..3 км, тобто не сильний). Якби на 11 км розгерметизація... Ммммм. Але у 26-го стеля 7.5км
Власть начнет тупо собирать с бизнеса деньги на военные расходы.
Как пишет «Bloomberg», российские власти планируют начать принудительный сбор денег с некоторых товаропроизводителей и государственных компаний, а также урезать расходы, не связанные с обороной, чтобы покрыть расходы на боевые действия в Украине.
«Предложения включают более высокие дивиденды от государственных компаний и «единовременную выплату» производителями удобрений и угля в соответствии с инструкциями, данными чиновникам премьер-министром Михаилом Мишустиным в середине декабря», — сообщает издание.
Эти усилия — часть «мобилизации доходов». Дивиденды, о которых идет речь, могут достигать 50 процентов.
Мишустин также требует выделить 175 миллиардов рублей (2,4 миллиарда долларов) на дополнительные расходы на принудительное переселение 100 тысяч человек из Херсона в Россию.