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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3231323232333234
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 15:49

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 16:01

  Hotab написав:
  fler написав:Хто може, поясніть, пліз, які наслідки цього мали статися

Думаю мова йшла про висоту не більше 5 км. (А скоріше за все 100 ешелон (3050 метрів) або сусідній)
Інакше той, хто це повідомив, мабуть би не повідомив.
Крім різкого зниження температури (можливо навіть поява туману в кабіні пілотів і вантажній кабіні) та дискомфорту вухам, навряд чи там щось буде серйозне. тим більше, що в самій вантажній кабіні підтримують "висоту" десь 2-3 км, тобто перепад там з 2-3 км до 5 км, тобто не сильний).
Якби на 11 км розгерметизація... Ммммм.
Але у 26-го стеля 7.5км


АН-26
2006 (грудень) Одеса-Київ (летіли разом з Океаном Ельзи)
в Одесі перед злетом побачив що колеса у літака "наварені", показав приятелю-а він каже навіщо нам колеса якщо є крила. Погода була в Одесі -1с (ожеледиця). Все обійшлось, але лайнер 35+ це вже музейний раритет
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 16:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:що колеса у літака "наварені

Сумніваюсь, що вони наварені.
Там технологія виробництва така, що пневматик (шина) йде в кілька шарів "гума-корд-гума-корд".
І на кожному типі літака (вертольота) є свої вимоги щодо ступеню зносу пневматика: скільки шарів корду може бути видно через пролисини. До третього корду, зазвичай. Далі заміна пневматика.

Візуально це може виглядати наче наварили додатковий шар.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 09 січ, 2023 16:19, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Спасибо большое всем кто предложил финансовую помощь, мы ждём боевых выплат числа 20-го, посчитаем возможности и варианты, и я отпишусь

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freeze
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 16:23

prodigy
 
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