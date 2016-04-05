fler написав:Хто може, поясніть, пліз, які наслідки цього мали статися
Думаю мова йшла про висоту не більше 5 км. (А скоріше за все 100 ешелон (3050 метрів) або сусідній) Інакше той, хто це повідомив, мабуть би не повідомив. Крім різкого зниження температури (можливо навіть поява туману в кабіні пілотів і вантажній кабіні) та дискомфорту вухам, навряд чи там щось буде серйозне. тим більше, що в самій вантажній кабіні підтримують "висоту" десь 2-3 км, тобто перепад там з 2-3 км до 5 км, тобто не сильний). Якби на 11 км розгерметизація... Ммммм. Але у 26-го стеля 7.5км
АН-26 2006 (грудень) Одеса-Київ (летіли разом з Океаном Ельзи) в Одесі перед злетом побачив що колеса у літака "наварені", показав приятелю-а він каже навіщо нам колеса якщо є крила. Погода була в Одесі -1с (ожеледиця). Все обійшлось, але лайнер 35+ це вже музейний раритет
Сумніваюсь, що вони наварені. Там технологія виробництва така, що пневматик (шина) йде в кілька шарів "гума-корд-гума-корд". І на кожному типі літака (вертольота) є свої вимоги щодо ступеню зносу пневматика: скільки шарів корду може бути видно через пролисини. До третього корду, зазвичай. Далі заміна пневматика.
Візуально це може виглядати наче наварили додатковий шар.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 09 січ, 2023 16:19, всього редагувалось 2 разів.
edvardd написав:могу рассказать подробности создания ракеты (ну скорее БПЛА) с параметрами 700кг тротила * 1500км, только не открыто на странице, а например на почту, допустим vitaliian, он вроде не ватник, а он скажет тема реальная или нет, если ему поверите, там всё просто до безобразия...
Я навіть обіцяю не дуже критикувати
Я підписуюсь.... Перевірити на технологічність - можу... Обіцяю не чіплятись до деталей. Можу навіть оприлюднити тільки свій вердикт по формулі..
fler написав:Нічого незвичного: на росії у літака відчинилися двері просто під час польоту на висоті кількох кілометрів Ан-26, що летів з Магану до Магадана, раптово розгерметизувався — судячи з відео, яке зняв один з пасажирів, задні двері відкрились наполовину. https://t.me/evpatoriyachat2/173607
Хто може, поясніть, пліз, які наслідки цього мали статися.
АН26 это наша, разработка антоновского завода. Поэтому ясен пень он открыл двери в качестве поддержки Украины и протеста против агрессора.
Ось тут https://t.me/vanek_nikolaev/10892 писали про вибухову хвилю, яку ми сьогодні дійсно відчули - вікна добре здригнулися. Мені воно як сильний протяг (сквозняк) передалося, чоловік сказав, що його ніби "повело" (він на кріслі сидів і якраз у вікно дивився). Син теж каже, що його "трухнуло" (він на кріслі сидів в іншій кімнаті, за письмовим столом біля вікна). Звук вибуху ми не чули, навіть глухого та віддаленого. Очаків від нас по прямій десь 30км (по трасі - 40), вікна будинку якраз "дивляться" на нього. Це вперше за весь час війни, коли ми не чули звуку вибуху, але чітко відчули вибухову хвилю. Тому і питання: від чого міг бути такий вибух, що не дійшов звук, але дійшла потужна хвиля? Склад палива підірвали чи газогін?