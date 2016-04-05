Сирський: Соледар штурмували найпрофесійніші загони "Вагнер" Російська армія відправила на штурм міста Соледар найпрофесійніші загони ПВК "Вагнер". Вони з втратами відступили. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.
"Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив", — сказав генерал-полковник Сирський.
fler написав:Ось тут https://t.me/vanek_nikolaev/10892 писали про вибухову хвилю, яку ми сьогодні дійсно відчули - вікна добре здригнулися. Мені воно як сильний протяг (сквозняк) передалося, чоловік сказав, що його ніби "повело" (він на кріслі сидів і якраз у вікно дивився). Син теж каже, що його "трухнуло" (він на кріслі сидів в іншій кімнаті, за письмовим столом біля вікна). Звук вибуху ми не чули, навіть глухого та віддаленого. Очаків від нас по прямій десь 30км (по трасі - 40), вікна будинку якраз "дивляться" на нього. Це вперше за весь час війни, коли ми не чули звуку вибуху, але чітко відчули вибухову хвилю. Тому і питання: від чого міг бути такий вибух, що не дійшов звук, але дійшла потужна хвиля? Склад палива підірвали чи газогін?
detroytred написав:Сирський: Соледар штурмували найпрофесійніші загони "Вагнер" Російська армія відправила на штурм міста Соледар найпрофесійніші загони ПВК "Вагнер". Вони з втратами відступили. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.
"Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив", — сказав генерал-полковник Сирський.