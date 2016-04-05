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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3233323432353236>
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:04

Сирський: Соледар штурмували найпрофесійніші загони "Вагнер"
Російська армія відправила на штурм міста Соледар найпрофесійніші загони ПВК "Вагнер". Вони з втратами відступили. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

"Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив", — сказав генерал-полковник Сирський.

За його словами, заяви окупантів, що Соледар нібито захоплений, — не відповідають дійсності.
https://suspilne.media/354832-50-ukrain ... ni-onlajn/
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:За його словами, заяви окупантів, що Соледар нібито захоплений, — не відповідають дійсності.


весною кілька разів після таких суперечливих заяв захопили/незахопили бувало що наші війська все таки залишали місто через пару днів. Але сподіваюсь це в минулому і зараз вже зовсім інша ситуація
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:35

  Letusrock написав:
  detroytred написав:За його словами, заяви окупантів, що Соледар нібито захоплений, — не відповідають дійсності.


весною кілька разів після таких суперечливих заяв захопили/незахопили бувало що наші війська все таки залишали місто через пару днів. Але сподіваюсь це в минулому і зараз вже зовсім інша ситуація

Даже весной, между сообщением от русни, что они что-то взяли и реальным фактом отхода ВСУ - проходило от нескольких дней до неделей

Русня и Пески брала много месяцев, как и Бахмут сейчас
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Вы клоуны, присваивали чужие победы!" Гиркин внезапно высмеял Кадырова



Ещё в самом начале войны я читал российские паблики, мол, щаз кадыровцы зайдут в Украину и всех покрошат
НО ... страх перед кадыровцами есть только в самой РФ. Они транслировали свой страх
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:43

  fler написав:Ось тут https://t.me/vanek_nikolaev/10892
писали про вибухову хвилю, яку ми сьогодні дійсно відчули - вікна добре здригнулися. Мені воно як сильний протяг (сквозняк) передалося, чоловік сказав, що його ніби "повело" (він на кріслі сидів і якраз у вікно дивився). Син теж каже, що його "трухнуло" (він на кріслі сидів в іншій кімнаті, за письмовим столом біля вікна).
Звук вибуху ми не чули, навіть глухого та віддаленого. Очаків від нас по прямій десь 30км (по трасі - 40), вікна будинку якраз "дивляться" на нього. Це вперше за весь час війни, коли ми не чули звуку вибуху, але чітко відчули вибухову хвилю.
Тому і питання: від чого міг бути такий вибух, що не дійшов звук, але дійшла потужна хвиля? Склад палива підірвали чи газогін?

В Очакове очень неслабый взрыв был...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:15

Помер розробник ракет "Калібр", якими РФ обстрілює Україну-85років було
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:23

в Макеевке полковник Романов приказал собрать всех слушать речь путина-в єтот момент накрыли общагу пту19, спасибо полковнику, на орден уже наработал (или на кувалду)...просто Штирлиц какой-то
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:27

  detroytred написав:Сирський: Соледар штурмували найпрофесійніші загони "Вагнер"
Російська армія відправила на штурм міста Соледар найпрофесійніші загони ПВК "Вагнер". Вони з втратами відступили. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

"Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив", — сказав генерал-полковник Сирський.

За його словами, заяви окупантів, що Соледар нібито захоплений, — не відповідають дійсності.
https://suspilne.media/354832-50-ukrain ... ni-onlajn/

это была информация на 1ю половину дня

прямо сейчас в Соледаре очень серьезный замес
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:33

  prodigy написав:Помер розробник ракет "Калібр", якими РФ обстрілює Україну-85років було

Помер Максим та й ... з ним
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:57

  edvardd написав:там всё просто, поймёт даже ребёнок, но юристу нужен

Так сделайте.
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