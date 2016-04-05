Турция отказалась от 86% российской нефтиТурция радикально сократила импорт нефти из России после того, как Евросоюз ввел эмбарго, а страны G7 установили «потолок цен» с запретом на страхование танкеров, везущих баррели дороже $60.В декабре Турция получили лишь два груза российского сорта Urals общим объемом 1,7 млн баррелей, сообщает EnergyIntel со ссылкой на нефтетрейдеров и статистику танкерных перевозок от Kpler.В пересчете на дневной объем поставки рухнули до 55 тысяч баррелей в сутки, что на 86% ниже уровня предыдущих шести месяцев: в июне-ноябре Турция закупала в среднем 399 тысяч баррелей в сутки.После начала войны Турция более чем вчетверо увеличила импорт российской нефти, забирая на рынке баррели, от которых отказались клиенты в Европе. Но декабрьские объемы поставок стали минимальными с февраля и оказались даже ниже уровней второй половины 2021 года.Полностью отказался от российского сырья крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод STAR. НПЗ, принадлежащий азербайджанской группе SOCAR и обеспечивающий 25% нефтепереработки в Турции, в ноябре сократил закупки в России вдвое - с 700 до 300 тысяч тонн в месяц, а в декабре прекратил их из-за угрозы вторичных санкций.Источники EnergyIntel утверждают, что провал турецкого спроса может оказаться временным: скидки, достигающие $30 за баррель, вернут интерес к Urals после того, как у НПЗ появится больше ясности по поводу механизма действия санкционных ограничений.Впрочем, отдельной проблемой остаются танкеры, которых по-прежнему не хватает. Основной объем российской нефти Турция получает не из близлежащего Новороссийска, а из портов Балтийского моря, где в декабре была запланирована отправка 55 грузов.Из них три были отменены, а еще для шести не нашлось танкеров, и их, возможно, придется перенести, рассказал Reuters работающий в регионе нефтетрейдер.