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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3233323432353236
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:57

Цена российской нефти рухнула ниже $40

Рынок российской нефти, с декабря находящийся по европейским эмбарго, встретил 2023 год новым обвалом цен.

Стоимость сорта Urals - основной марки российских нефтяников, на которую приходится почти две трети экспорта, - упала ниже $40 за баррель. В пятницу, 6 января, партии с отгрузкой из порта Приморска в Балтийском море стоили $38,7 за бочку - рекордно дешево с весны 2020 года.

С начала года Urals подешевела еще примерно на 10%, а ее текущие котировки уже вдвое ниже Brent ($78,57 на ту же дату) и на треть ниже «ценового потолка», который страны G7 установили на отметке $60 за баррель.

В бюджет-2023 заложена нефть по $70, и это оставляет «дыру» размером 3 трлн рублей. Чтобы все доходы покрыли расходы, нужен баррель дороже $100, оценивает Альфа-банк.

Более слабый курс рубля может отчасти компенсировать потери, но есть дополнительный стресс - с 5 февраля вслед за нефтью под европейское эмбарго попадут и нефтепродукты. А их перенаправить в Азию даже со скидками будет куда сложнее, потому что спроса в нужных объемах просто нет, предупреждает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка.
https://t.me/finanz_ru/15998


Турция отказалась от 86% российской нефти

Турция радикально сократила импорт нефти из России после того, как Евросоюз ввел эмбарго, а страны G7 установили «потолок цен» с запретом на страхование танкеров, везущих баррели дороже $60.

В декабре Турция получили лишь два груза российского сорта Urals общим объемом 1,7 млн баррелей, сообщает EnergyIntel со ссылкой на нефтетрейдеров и статистику танкерных перевозок от Kpler.

В пересчете на дневной объем поставки рухнули до 55 тысяч баррелей в сутки, что на 86% ниже уровня предыдущих шести месяцев: в июне-ноябре Турция закупала в среднем 399 тысяч баррелей в сутки.

После начала войны Турция более чем вчетверо увеличила импорт российской нефти, забирая на рынке баррели, от которых отказались клиенты в Европе. Но декабрьские объемы поставок стали минимальными с февраля и оказались даже ниже уровней второй половины 2021 года.

Полностью отказался от российского сырья крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод STAR. НПЗ, принадлежащий азербайджанской группе SOCAR и обеспечивающий 25% нефтепереработки в Турции, в ноябре сократил закупки в России вдвое - с 700 до 300 тысяч тонн в месяц, а в декабре прекратил их из-за угрозы вторичных санкций.

Источники EnergyIntel утверждают, что провал турецкого спроса может оказаться временным: скидки, достигающие $30 за баррель, вернут интерес к Urals после того, как у НПЗ появится больше ясности по поводу механизма действия санкционных ограничений.

Впрочем, отдельной проблемой остаются танкеры, которых по-прежнему не хватает. Основной объем российской нефти Турция получает не из близлежащего Новороссийска, а из портов Балтийского моря, где в декабре была запланирована отправка 55 грузов.

Из них три были отменены, а еще для шести не нашлось танкеров, и их, возможно, придется перенести, рассказал Reuters работающий в регионе нефтетрейдер.
https://t.me/finanz_ru/15993
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 09 січ, 2023 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:58

  freeze написав:Спасибо большое всем кто предложил финансовую помощь, мы ждём боевых выплат числа 20-го, посчитаем возможности и варианты, и я отпишусь

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Не стесняйтесь
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 20:04

  Kudrjavuy написав:Не занимайтесь ...нонизмом

  Kudrjavuy написав:Вы, диплом "інженера", наверное за "простынь сала" покупали?

  Kudrjavuy написав:Не дуркуйте


  Kudrjavuy написав:Вы и досе, шо дитя малое


Это только за последние 2-3 дня.
Вот это ваше пренебрежение ко всем без разбора и менторский тон , оно чем-то подкреплено?
Знания? Достижения в каких-либо отраслях? Может в благосостоянии?
В большинстве постов вы выглядите очень сомнительно. Откуда столько пафоса?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 20:15

  Hotab написав:Откуда столько пафоса?

Скорее всего, это оттого, что их там двое.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 20:15

На аеродромі «Енгельс-2» з’явились захисні бар’єри та зменшилась кількість боєздатних літаків — знімки Planet Labs

▪️На супутникових знімках, датованих 6 грудня, на аеродромі перебували приблизно 20 бомбардувальників. Станом на 7 січня, їхня кількість зменшилася до 6.

▪️Наразі на аеродромі «Енгельс-2» розташовані бомбардувальники Ту-95 та Ту-160, які росія активно використовує для запусків ракет по Україні.

▪️Також там є напіврозібраний Ту-95, транспортний літак та пасажирський Ту-154.

▪️Окрім цього, супутник Planet Labs зафіксував, що поряд зі злітною смугою на аеродромі з’явились захисні бар’єри. Вони зроблені для захисту від уламків від ймовірних вибухів.

https://t.me/voynareal/47764?single
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 20:16

  Hotab написав:В большинстве постов вы выглядите очень сомнительно. Откуда столько пафоса?

Воно дурне і ватне
pesikot
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  #<1 ... 3233323432353236
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