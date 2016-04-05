Рынок российской нефти, с декабря находящийся по европейским эмбарго, встретил 2023 год новым обвалом цен.
Стоимость сорта Urals - основной марки российских нефтяников, на которую приходится почти две трети экспорта, - упала ниже $40 за баррель. В пятницу, 6 января, партии с отгрузкой из порта Приморска в Балтийском море стоили $38,7 за бочку - рекордно дешево с весны 2020 года.
С начала года Urals подешевела еще примерно на 10%, а ее текущие котировки уже вдвое ниже Brent ($78,57 на ту же дату) и на треть ниже «ценового потолка», который страны G7 установили на отметке $60 за баррель.
В бюджет-2023 заложена нефть по $70, и это оставляет «дыру» размером 3 трлн рублей. Чтобы все доходы покрыли расходы, нужен баррель дороже $100, оценивает Альфа-банк.
Более слабый курс рубля может отчасти компенсировать потери, но есть дополнительный стресс - с 5 февраля вслед за нефтью под европейское эмбарго попадут и нефтепродукты. А их перенаправить в Азию даже со скидками будет куда сложнее, потому что спроса в нужных объемах просто нет, предупреждает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка. https://t.me/finanz_ru/15998
Турция отказалась от 86% российской нефти
Турция радикально сократила импорт нефти из России после того, как Евросоюз ввел эмбарго, а страны G7 установили «потолок цен» с запретом на страхование танкеров, везущих баррели дороже $60.
В декабре Турция получили лишь два груза российского сорта Urals общим объемом 1,7 млн баррелей, сообщает EnergyIntel со ссылкой на нефтетрейдеров и статистику танкерных перевозок от Kpler.
В пересчете на дневной объем поставки рухнули до 55 тысяч баррелей в сутки, что на 86% ниже уровня предыдущих шести месяцев: в июне-ноябре Турция закупала в среднем 399 тысяч баррелей в сутки.
После начала войны Турция более чем вчетверо увеличила импорт российской нефти, забирая на рынке баррели, от которых отказались клиенты в Европе. Но декабрьские объемы поставок стали минимальными с февраля и оказались даже ниже уровней второй половины 2021 года.
Полностью отказался от российского сырья крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод STAR. НПЗ, принадлежащий азербайджанской группе SOCAR и обеспечивающий 25% нефтепереработки в Турции, в ноябре сократил закупки в России вдвое - с 700 до 300 тысяч тонн в месяц, а в декабре прекратил их из-за угрозы вторичных санкций.
Источники EnergyIntel утверждают, что провал турецкого спроса может оказаться временным: скидки, достигающие $30 за баррель, вернут интерес к Urals после того, как у НПЗ появится больше ясности по поводу механизма действия санкционных ограничений.
Впрочем, отдельной проблемой остаются танкеры, которых по-прежнему не хватает. Основной объем российской нефти Турция получает не из близлежащего Новороссийска, а из портов Балтийского моря, где в декабре была запланирована отправка 55 грузов.
Из них три были отменены, а еще для шести не нашлось танкеров, и их, возможно, придется перенести, рассказал Reuters работающий в регионе нефтетрейдер. https://t.me/finanz_ru/15993
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 09 січ, 2023 20:02, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy написав:Вы, диплом "інженера", наверное за "простынь сала" покупали?
Kudrjavuy написав:Не дуркуйте
Kudrjavuy написав:Вы и досе, шо дитя малое
Это только за последние 2-3 дня. Вот это ваше пренебрежение ко всем без разбора и менторский тон , оно чем-то подкреплено? Знания? Достижения в каких-либо отраслях? Может в благосостоянии? В большинстве постов вы выглядите очень сомнительно. Откуда столько пафоса?