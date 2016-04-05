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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 09 січ, 2023 22:07
vitaliian написав: juristkostya написав:
искусство выборочного цитирования внушает
горилла на фото тоже пытается выглядеть серьезным. Как вы думаете ему это удается? Я думаю да. А вам нет.
Думайте, бога ради
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Додано: Пон 09 січ, 2023 23:22
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Додано: Пон 09 січ, 2023 23:36
https://t.me/tymoshenko_kyrylo/3370
Тимошенко написав:Краматорськ, Донецька область
Ракетний удар по місту. Окупанти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми.
2 осіб, які перебували в автівці загинули.
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