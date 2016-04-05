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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3234323532363237
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 22:01

  juristkostya написав:искусство выборочного цитирования внушает
горилла на фото тоже пытается выглядеть серьезным. Как вы думаете ему это удается? Я думаю да. А вам нет.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 22:07

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:искусство выборочного цитирования внушает
горилла на фото тоже пытается выглядеть серьезным. Как вы думаете ему это удается? Я думаю да. А вам нет.

Думайте, бога ради
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 23:22

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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 23:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тимошенко написав:Краматорськ, Донецька область

Ракетний удар по місту. Окупанти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми.

2 осіб, які перебували в автівці загинули.

https://t.me/tymoshenko_kyrylo/3370
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